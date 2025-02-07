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Росіяни атакували Дніпровський район Херсона, загинула людина

Ворожий безпілотник атакував одну з вулиць міста.

Росіяни атакували Дніпровський район Херсона, загинула людина
Фото: EPA/UPG

У Херсоні внаслідок атаки російського безпілотника загинув 37-річний чоловік. Прокурори розпочали розслідування.

Про це інформує Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 7 лютого близько 15:37 військовослужбовці РФ здійснили атаку дроном по одній із вулиць у Дніпровському районі Херсона. Унаслідок скидання вибухівки 37-річний чоловік отримав травми, несумісні з життям.

  • Російська армія атакувала Наддніпрянське та Зеленівку Херсонської області. Унаслідок російського терору постраждали цивільні. 
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