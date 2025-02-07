​Росіяни атакували з дрона жителя Берислава

7 лютого російські війська атакували з БпЛА жителя Берислава.
Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.
Ворог скинув вибухівку на 19-річного хлопця, в результаті той отримав вибухову травму й уламкові поранення ніг.
«Потерпілого доставляють до лікарні для надання меддопомоги», - додали в ОВА.
- Того ж дня російська армія атакувала Наддніпрянське та Зеленівку Херсонської області. Унаслідок російського терору постраждали цивільні.
- За минулу добу одна людина загинула і п'ятеро були поранені внаслідок російських ударів по Херсонській області. Ворог атакував понад 30 населених пунктів.