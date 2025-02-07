​Росіяни атакували з дрона жителя Берислава

У потерпілого - вибухова травма та уламкові поранення ніг.

7 лютого російські війська атакували з БпЛА жителя Берислава.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Ворог скинув вибухівку на 19-річного хлопця, в результаті той отримав вибухову травму й уламкові поранення ніг.

«Потерпілого доставляють до лікарні для надання меддопомоги», - додали в ОВА.