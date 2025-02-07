Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Бронювання 100 % медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ
Бронювання 100 % медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Фінмоніторинг виявив фінансування благодійного фонду і парафій УПЦ МП коштом Росії
Фінмоніторинг виявив фінансування благодійного фонду і парафій УПЦ МП коштом Росії
На острові Санторіні стався землетрус силою 5,2 бала
На острові Санторіні стався землетрус силою 5,2 бала
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
Україна отримала від Франції винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Нідерландів
Україна отримала від Франції винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Нідерландів
На Одещині неповнолітній агент РФ зі спільником планували пустити під укіс потяг
На Одещині неповнолітній агент РФ зі спільником планували пустити під укіс потяг
Повернення короля хевівейту: усе про шанси Володимира Кличка на ще один бій
Повернення короля хевівейту: усе про шанси Володимира Кличка на ще один бій
ГоловнаСуспільствоВійна

​Росіяни атакували з дрона жителя Берислава

У потерпілого - вибухова травма та уламкові поранення ніг.

​Росіяни атакували з дрона жителя Берислава
Армія окупантів
Фото: соцмережі окупантів

7 лютого російські війська атакували з БпЛА жителя Берислава. 

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Ворог скинув вибухівку на 19-річного хлопця, в результаті той отримав вибухову травму й уламкові поранення ніг.

«Потерпілого доставляють до лікарні для надання меддопомоги», - додали в ОВА.

  • Того ж дня російська армія атакувала Наддніпрянське та Зеленівку Херсонської області. Унаслідок російського терору постраждали цивільні.
  • За минулу добу одна людина загинула і п'ятеро були поранені внаслідок російських ударів по Херсонській області. Ворог атакував понад 30 населених пунктів.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies