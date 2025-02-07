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Росіяни не продають українцям інсулін на окупованих територіях без паспорта РФ, ‒ ГУР

З лютого 2025 року російські окупаційні адміністрації забороняють надавати медичну допомогу усім, хто відмовився від незаконного набуття громадянства держави-агресора. 

Росіяни не продають українцям інсулін на окупованих територіях без паспорта РФ, ‒ ГУР
Фото: Центр нацспротиву

Окупанти не продають українцям життєво важливі ліки без російського паспорта на окупованих РФ територіях України, повідомили у ГУР Міноборони.

Зокрема, під заборону потрапили інсулін та ліки для щитовидної залози. 

Крім того, з лютого 2025 року російські окупаційні адміністрації забороняють надавати медичну допомогу усім, хто відмовився від незаконного набуття громадянства держави-агресора. 

Людям похилого віку, які залишаються в окупації без російських паспортів, загарбники з початку 2025 року припинили виплачувати пенсії. 

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До людей, які намагаються уникати своєї взаємодії та співпраці з російсько-окупаційними органами, застосовують погрози депортації до віддалених регіонів рф. 

“Чоловіче населення в окупації перебуває під постійним тиском московитів та загрозою примусової мобілізації до російської окупаційної армії”, ‒ заявили у розвідці.

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