Росіяни не продають українцям інсулін на окупованих територіях без паспорта РФ, ‒ ГУР

Окупанти не продають українцям життєво важливі ліки без російського паспорта на окупованих РФ територіях України, повідомили у ГУР Міноборони.
Зокрема, під заборону потрапили інсулін та ліки для щитовидної залози.
Крім того, з лютого 2025 року російські окупаційні адміністрації забороняють надавати медичну допомогу усім, хто відмовився від незаконного набуття громадянства держави-агресора.
Людям похилого віку, які залишаються в окупації без російських паспортів, загарбники з початку 2025 року припинили виплачувати пенсії.
До людей, які намагаються уникати своєї взаємодії та співпраці з російсько-окупаційними органами, застосовують погрози депортації до віддалених регіонів рф.
“Чоловіче населення в окупації перебуває під постійним тиском московитів та загрозою примусової мобілізації до російської окупаційної армії”, ‒ заявили у розвідці.
- Раніше стало відомо, що окупанти стверджують, що завершили паспортизацію на тимчасово окупованих територіях. Всі, хто не отримав ворожий паспорт, будуть визнані “іноземцями”.