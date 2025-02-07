Росіяни не продають українцям інсулін на окупованих територіях без паспорта РФ, ‒ ГУР

З лютого 2025 року російські окупаційні адміністрації забороняють надавати медичну допомогу усім, хто відмовився від незаконного набуття громадянства держави-агресора.

Окупанти не продають українцям життєво важливі ліки без російського паспорта на окупованих РФ територіях України, повідомили у ГУР Міноборони.

Зокрема, під заборону потрапили інсулін та ліки для щитовидної залози.

Крім того, з лютого 2025 року російські окупаційні адміністрації забороняють надавати медичну допомогу усім, хто відмовився від незаконного набуття громадянства держави-агресора.

Людям похилого віку, які залишаються в окупації без російських паспортів, загарбники з початку 2025 року припинили виплачувати пенсії.

До людей, які намагаються уникати своєї взаємодії та співпраці з російсько-окупаційними органами, застосовують погрози депортації до віддалених регіонів рф.

“Чоловіче населення в окупації перебуває під постійним тиском московитів та загрозою примусової мобілізації до російської окупаційної армії”, ‒ заявили у розвідці.