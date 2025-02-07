Вчора, 6 лютого, пізно ввечері ворожий літак здійснив пуск 3-х КАБів по Миропільській громаді, повідомляє Сумська ОВА.

Внаслідок атаки росіян зруйновано двоповерховий багатоквартирний житловий будинок.

За оновленими даними, три людини загинули. Тіла виявлено під час розбору завалів.

За даними Офісу Генпрокурора, 6 лютого 2025 року близько 23:20 окупанти скинули, за попередньою інформацією, три керовані авіаційні бомби на двоповерховий багатоквартирний житловий будинок у с. Миропілля Сумського району.