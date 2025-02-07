​У Хмельницькому затримали наркозалежного, який за завданням ФСБ мав закласти вибухівку біля військових об'єктів

Служба безпеки запобігла теракту в місті Хмельницький, який готували російські спецслужби. За результатами спецоперації було затримано чоловіка, який планував закласти вибухівку біля пунктів базування Сил оборони.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Завдання зловмисник отримав дистанційно від свого куратора з Росії на початку року. Серед пріоритетних цілей ворога були запасні командні пункти та місця постійної дислокації підрозділів ЗСУ та Національної гвардії України.

Щоб знайти місце для прихованого встановлення вибухівки, агент обходив місцевість та фіксував геолокації з найбільшою концентрацією українських військових. Він вивчав периметр на наявність "зручних" місць для закладки саморобного вибухового пристрою.

Надалі агент передавав куратору координати для "погодження", щоб потім отримати інструкції з виготовлення вибухівки з механізмом віддаленої активації через телефон.

СБУ затримала агента коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта. На місці затримання у нього вилучено мобільний телефон із анонімним чатом у месенджері, де він спілкувався з російським спецслужбістом.

Ворожим агентом виявився 32-річний наркозалежний з обласного центру. У поле зору окупантів він потрапив під час пошуку на Телеграм-каналах швидких заробітків на "дозу". Наразі слідчі повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) і ч. 3 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Хмельницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.