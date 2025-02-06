Арсенал стрілецького озброєння ЗСУ у січні поповнили 7 нових зразків

Це зброя європейських та американських виробників.

Протягом січня 2025 року Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України сім зразків стрілецького озброєння і гранатометів виробництва європейських та американських збройових компаній.

Як зазначає Міноборони, серед кодифікованих зразків, зокрема, кулемети різних калібрів, ергономічна штурмова гвинтівка піхотинців, снайперські гвинтівки (з числа лідерів ринку сучасної стрілецької зброї) для ураження живої сили ворога на великих дистанціях та гранатомети для боротьби із ворожою бронетехнікою.

Ці зразки зброї вирізняються надійністю конструкції, точністю стрільби, стабільністю бою.