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Міноборони допустило до використання дрони українського виробництва "ZEUS" і "HADES"

Українські дрони можуть наздоганяти та уражати техніку ворога, яка рухається на великій швидкості. 

Міноборони допустило до використання дрони українського виробництва "ZEUS" і "HADES"
війна з РФ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання у підрозділах Сил оборони України безпілотні авіаційні комплекси ZEUS і HADES українського виробництва. 

Про це повідомляє пресслужба Міноборони. 

"Оборонне відомство кодифікувало і допустило до використання у підрозділах Збройних сил України безпілотні авіаційні комплекси ZEUS і HADES українського виробництва", — ідеться у повідомленні.

Маневрені FPV-коптери цих комплексів мають рами різних розмірів. Завдяки налаштуванням двигунів та удосконаленій системі керування можуть наздоганяти та уражати техніку ворога, яка рухається на великій швидкості. Можуть уражати польові укріплення, бронетехніку та живу силу ворога. Літальні апарати маловразливі до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби. 

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