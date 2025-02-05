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Минулого року Міноборони закупило військовим взуття на понад 3 млрд гривень

Також два виробники отримали акти відповідності на літні черевики, а три – на зимові черевики з високими берцями.

Минулого року Міноборони закупило військовим взуття на понад 3 млрд гривень
Взуття для військових
Фото: Міноборони

У 2024 році Міноборони України забезпечило військових взуттям на суму понад 3.1 млрд грн.

Як зазначили у міністерстві, відомство виконало масштабний план із забезпечення військовослужбовців необхідним взуттям, закупивши та поставивши різних моделей взуття. 

Зокрема поставили військовим:

  • Черевики літні на суму більш ніж 1.5 млрд грн.
  • Черевики з високими берцями зимові на суму понад 1.1 млрд грн.
  • Інше взуття на суму приблизно 0.5 млрд грн. 

Також два виробники отримали акти відповідності на літні черевики, а три – на зимові черевики з високими берцями.У міністерстві додали, що Центральне управління розвитку матеріального забезпечення Міноборони України постійно працює над покращенням якості речового забезпечення, зокрема взуття, і розпочав роботу Колегіальний орган з питань розвитку матеріального забезпечення ЗСУ який має працювати над питаннями розробки, перегляду та затвердження технічної документації тилового майна.

До його складу включені представники Міноборони, Генштабу ЗСУ, Командування сил логістики ЗСУ, ДОТ, громадянського суспільства тощо. 

Також наразі ведеться робота над удосконаленням тактико-технічних характеристик спеціального взуття, зокрема змін до технічної специфікації «Кросівки».

  • Міноборони повідомило, що працює над полегшеними бронежилетами та зимовим одягом для жінок-військових. 
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