Військові виші збільшили підготовку за найбільш затребуваними у війську спеціальностями

У 2025 році розпочнуть викладання нових спеціальностей: психологічна підтримка персоналу у підрозділах, на кораблях (за видами збройних сил) та фізкультурна-спортивна реабілітація військовослужбовців.

Вищі військові навчальні заклади України на запит Збройних сил збільшили підготовку за найбільш затребуваними у війську спеціальностями та запроваджують навчання за новими напрямками.

Про це повідомило Міноборони.

"Сучасні воєнні виклики вимагають від військових глибоких знань та спеціальної підготовки. Нам потрібні фахівці, які володіють новітніми технологіями, вміють працювати з безпілотниками, розуміються на кібербезпеці та захисті інформації. Військова освіта постійно адаптується під ці виклики", – зазначив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Він додав, що оновлюються навчальні програми, щоб готувати тих, хто забезпечить перевагу ЗСУ на полі бою: на суші, в небі, воді та в кіберпросторі.

Найбільш затребувані у ЗСУ спеціальності, за якими було збільшено підготовку військових фахівців у ВВНЗ після початку повномасштабного вторгнення:

Безпілотні авіаційні системи оперативно-тактичного, оперативного та стратегічного рівня застосування;

Безпілотні системи тактичного класу;

Фахівці з технічної експлуатації та ремонту безпілотних систем і комплексів;

Захист інформації та кібернетична безпека в інформаційно-телекомунікаційних системах;

Кіберзахист та кібервплив, системи ведення кіберборотьби;

Управління діями підрозділів морських безекіпажних систем (комплексів);

Експлуатація та ремонт морських безекіпажних систем (комплексів).

Усі ці спеціальності почали викладатися в українських ВВНЗ після 2014 року, а частина з них – після повномасштабного вторгнення Росії.

У 2025 році розпочнуть викладання нових спеціальностей: психологічна підтримка персоналу у підрозділах, на кораблях (за видами збройних сил) та фізкультурна-спортивна реабілітація військовослужбовців.

Також традиційні військові спеціальності залишаються затребуваними в ЗСУ. Серед них – юрисконсультська робота, військовий переклад, міжнародні відносини у воєнній сфері, військова психологія, військова журналістика, а також фінанси та військова економіка.