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Фінмоніторинг виявив фінансування благодійного фонду і парафій УПЦ МП коштом Росії

До цього, за словами голови служби, причетний підсанкційний олігарх. 

Фінмоніторинг виявив фінансування благодійного фонду і парафій УПЦ МП коштом Росії
Засідання РНБО
Фото: скріншот

Протягом місяця Державна служба фінансового моніторингу виявила порушень податкового законодавства на мільярди гривень. Також знайшли нецільове використання коштів благодійними фондами і встановили фінансування релігійної організації з Росії. 

Про це голова служби Філіп Пронін повідомив під час засідання Ради національної безпеки і оборони. За його словами, цю інформацію вже передали правоохоронним органам.

"Викрито нецільове використання коштів благодійними фондами. І окремо увага приділяється фінансовим потокам комунальних закладів великих міст", – сказав він. 

Він додав, що за благодійними фондами і релігійними організаціями варто слідкувати. 

"Встановлено схеми фінансування благодійного фонду, релігійних парафій та церковних приходів Української православної церкви Московського патріархату. Масштабне розслідування, майже всі області покриті фінансуванням за рахунок кошті з Російської Федерації і за рахунок людини, яка зараз під санкціями – український олігарх, він теж задіяний в цьому, задіяні його партнери з Російської Федерації", – сказав голова служби.

Може йтися про Вадима Новінського, проти якого РНБО нещодавно вжила санкції. 

Окремо Пронін додав, що спільно з податковою службою виявили незаконні операції на 7 млрд гривень. 

"Зараз ще масштабне розслідування, ми передаємо в правоохоронні органи, ще на 3 млрд гривень. Це ті гроші, які лише в січні місяці могли поповнити державний бюджет України", – сказав Пронін. 

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