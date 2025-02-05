Фінмоніторинг виявив фінансування благодійного фонду і парафій УПЦ МП коштом Росії

До цього, за словами голови служби, причетний підсанкційний олігарх.

Протягом місяця Державна служба фінансового моніторингу виявила порушень податкового законодавства на мільярди гривень. Також знайшли нецільове використання коштів благодійними фондами і встановили фінансування релігійної організації з Росії.

Про це голова служби Філіп Пронін повідомив під час засідання Ради національної безпеки і оборони. За його словами, цю інформацію вже передали правоохоронним органам.

"Викрито нецільове використання коштів благодійними фондами. І окремо увага приділяється фінансовим потокам комунальних закладів великих міст", – сказав він.

Він додав, що за благодійними фондами і релігійними організаціями варто слідкувати.

"Встановлено схеми фінансування благодійного фонду, релігійних парафій та церковних приходів Української православної церкви Московського патріархату. Масштабне розслідування, майже всі області покриті фінансуванням за рахунок кошті з Російської Федерації і за рахунок людини, яка зараз під санкціями – український олігарх, він теж задіяний в цьому, задіяні його партнери з Російської Федерації", – сказав голова служби.

Може йтися про Вадима Новінського, проти якого РНБО нещодавно вжила санкції.

Окремо Пронін додав, що спільно з податковою службою виявили незаконні операції на 7 млрд гривень.

"Зараз ще масштабне розслідування, ми передаємо в правоохоронні органи, ще на 3 млрд гривень. Це ті гроші, які лише в січні місяці могли поповнити державний бюджет України", – сказав Пронін.