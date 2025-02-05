Нацполіція ліквідувала наркокартель, що діяв у 6 областях і в Києві

До злочинної діяльності залучили понад 1000 підставних осіб, з рахунків котрих за рік вивели понад 200 мільйонів гривень.

Правоохоронці викрили злочинну організацію, яка займалась збутом наркотиків.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Лідер угрупування відповідав за безперервне постачання і налагодження збуту сировини для виготовлення амфетаміну. Його підлеглі щодня фасували по декілька кілограмів забороненого товару на орендованих квартирах, які кожні два тижні змінювали. Потім вони відправляли прекурсори нарколабораторіям поштою або через "закладки", кожен раз використовували одноразову сім-картку, яку одразу після відправки знищували.

Таким чином фігуранти залучили понад 1000 підставних осіб, з рахунків котрих за рік вивели понад 200 мільйонів гривень на два депозитні криптогаманці, які потім обготівкували на Кіпрі.

До ліквідації наркокартелю було залучено понад 300 поліцейських в Тернопільській, Хмельницькій, Львіський, Київській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, Одеській областях та у м. Києві. Було вилучено елітні авто, понад 80 тисяч доларів у різній валюті, 60 кілограмів канабісу, 7 кг "а-PVP", 3,5 кг амфетаміну, 900 шт "MDMA", партію підставних банківських рахунків й сімкарт та інші докази скоєних злочинів.

Фото: Нацполіція

11 фігурантів затримані. Слідчі поліції зібрали достатньо доказів і оголосили про підозру 16 фігурантам наркокартелю. Залежно від ступеня участі, вони притягуються до відповідальності за наступними статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);

ч. 3 ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів);

ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом)

Відповідно до інкримінованих статей фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі слідчі дії тривають, інші члени наркокартелю встановлюються.