На Закарпатті чоловіки намагалися добратися до угорського кордону у вантажівці із піском

За такий "трансфер" 13 чоловіків мали заплатити близько 100 тисяч доларів.

На Закарпатті правоохоронці затримали переправників під час здійснення ними "трансферу" 13 чоловіків до угорського кордону. Вартість такої "послуги" становила близько 100 тисяч доларів.

Про це повідомили у Нацполіції.

Організували та налагодили канал переправлення чоловіків троє закарпатців віком 25, 44 та 47 років. Своїх клієнтів в межах прикордонної зони фігуранти перевозили, приховавши у вантажівці з піском. Для цього транспорт спеціально переобладнали. Далі "зелений" кордон з Угорщиною втікачі долали пішки.

Фото: Нацполіція Переобладнана дня втікачів вантажівка із піском

Дізнавшись орієнтовну дату чергового трансферу, правоохоронці затримали членів угруповання "на гарячому". У багажному відсіку вантажівки "КАМАЗ", якою керував один із фігурантів, виявили 13 чоловіків мобілізаційного віку з різних регіонів України. Кожен з них заплатив зловмисникам визначену суму грошей, деякі розраховувалися криптовалютою. Загалом, лише з цього переправлення зловмисники мали отримати майже 100 тисяч доларів.

Затримання правоохоронці провели на околиці села Велика Паладь Берегівського району. Усіх трьох фігурантів, причетних до організації та функціонування каналу, затримано. Слідчі вже повідомили їм про підозру. Кожному з підозрюваних загрожує до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.