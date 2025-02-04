Викрили "зооволонтерів", які корегували удари ворога по Харкову та околицях

Під "прицілом" зрадників були медустанови, де лікуються військові, дислокація Сил оборони та блокопости.

Правоохоронці викрили і затримали пару зрадників на Харківщині, які, удаючи із себе зооволонтерів, шпигували для ворога. Працювали на РФ місцевий безробітний та його співмешканка.

Про це повідомили у СБУ та Офісі генпрокурора.

Зрадники коригували ракетно-бомбові удари агресора по обласному центру та його околицях. Для конспірації агенти видавали себе за волонтерів, які допомагають безпритульним тваринам.

Для цього навіть на власному подвір’ї обладнали імпровізований "притулок". Під виглядом поїздок з пошуку покинутих тварин вони об’їжджали місцевість та фіксували геолокації для вогневого ураження. Серед потенційних цілей були запасні пункти дислокації та блокпости Сил оборони, а також медустанови, де перебували на лікуванні поранені українські воїни.

Фото: Харківська облпрокуратура Затримана ворожа корегувальниця

Також інофрмацію зрадники "втемну" випитували у місцевих жителів, з якими зустрічались під час розвідувальних вилазок. Отримані розвіддані агенти телефоном передавали своєму знайомому бойовику, який воює на східному фронті проти України ще із 2014 року та співпрацює з російським гру.

Контррозвідка СБУ своєчасно викрила агентурну пару, задокументувала її злочини і затримала за місцем проживання. Також убезпечили позиції Сил оборони на прифронтовій території регіону.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами їхньої комунікації з російським гру.Наразі слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.