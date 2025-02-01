Учасники прокремлівської організації "Робітничий фронт України" на замовлення РФ намагалися створити протестні рухи по країні.

Співробітники СБУ затримали 5-х учасників прокремлівської організації "Робітничий фронт України", які намагалися створити "повстанський рух" для дестабілізації ситуації у державі.

Фото: СБУ

Про це повідомляє СБУ.

"Служба безпеки нейтралізувала підривну діяльність прокремлівської організації "Робітничий фронт України", яка на замовлення рф намагалася створити протестні рухи у нашій державі", — ідеться у повідомленні.

Фото: СБУ

За матеріалами справи, зловмисники під виглядом поширення неокомуністичних ідей агітували українців повставати проти влади і складати зброю перед рашистами.

Фото: СБУ

Серед іншого, фігуранти закликали громадян призовного віку ухилятися від мобілізації, а діючих військовослужбовців не виконувати накази командирів та вчиняти дезертирство.

Також агітатори пропонували українським захисникам об’єднуватися у так звані "солдатські комітети" для колективної відмови від участі у бойових діях на фронті.

Фото: СБУ

Для розповсюдження кремлівських наративів зловмисники створили сторінки свого об’єднання у різних соцмережах, де на них підписалося понад 30 тис. користувачів.

Також фігуранти масово розклеювали по вулицях українських міст агітаційні листівки з QR-кодом ворожої організації та закликами до зриву мобілізації.

Фото: СБУ

Щодня вони обходили не менше 30 адрес, де розміщували "агітки" на дошках оголошень або просто на стінах будівель. Для друку пропагандистської наочності вони обладнали підпільні "типографії" прямо у власних помешканнях.

Служба безпеки затримала 5-х організаторів ворожих осередків під час проведення спецоперацій у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській та Харківській областях.

Фото: СБУ

Усі затримані є місцевими жителями віком від 20 до 32 років. Частина з них – студенти, інша – працівники підприємств або безробітні, які діяли за координації представника з рф, так званого "профспілкового куратора" з Росії.

Під час обшуків у фігурантів виявлено оптові партії ворожої наочності, комуністичну літературу, комп’ютери та мобільні телефони із доказами злочинів.

Наразі слідчі СБУ повідомили 5-м затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Троє фігурантів перебувають під вартою. Двом іншим суд призначив цілодобовий домашній арешт з носінням електронного пристрою.