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СБУ затримала п'ятьох агентів РФ, які намагалися створити "повстанський рух" неокомуністів

Учасники прокремлівської організації "Робітничий фронт України" на замовлення РФ намагалися створити протестні рухи по країні.

СБУ затримала п'ятьох агентів РФ, які намагалися створити "повстанський рух" неокомуністів
Фото: СБУ

Співробітники СБУ затримали 5-х учасників прокремлівської організації "Робітничий фронт України", які намагалися створити "повстанський рух" для дестабілізації ситуації у державі. 

Фото: СБУ

Про це повідомляє СБУ.

"Служба безпеки нейтралізувала підривну діяльність прокремлівської організації "Робітничий фронт України", яка на замовлення рф намагалася створити протестні рухи у нашій державі", — ідеться у повідомленні.

Фото: СБУ

За матеріалами справи, зловмисники під виглядом поширення неокомуністичних ідей агітували українців повставати проти влади і складати зброю перед рашистами.

Фото: СБУ

Серед іншого, фігуранти закликали громадян призовного віку ухилятися від мобілізації, а діючих військовослужбовців не виконувати накази командирів та вчиняти дезертирство.

Також агітатори пропонували українським захисникам об’єднуватися у так звані "солдатські комітети" для колективної відмови від участі у бойових діях на фронті.

Фото: СБУ

Для розповсюдження кремлівських наративів зловмисники створили сторінки свого об’єднання у різних соцмережах, де на них підписалося понад 30 тис. користувачів.

Також фігуранти масово розклеювали по вулицях українських міст агітаційні листівки з QR-кодом ворожої організації та закликами до зриву мобілізації.

Фото: СБУ

Щодня вони обходили не менше 30 адрес, де розміщували "агітки" на дошках оголошень або просто на стінах будівель. Для друку пропагандистської наочності вони обладнали підпільні "типографії" прямо у власних помешканнях.

Служба безпеки затримала 5-х організаторів ворожих осередків під час проведення спецоперацій у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській та Харківській областях.

Фото: СБУ

Усі затримані є місцевими жителями віком від 20 до 32 років. Частина з них – студенти, інша – працівники підприємств або безробітні, які діяли за координації представника з рф, так званого "профспілкового куратора" з Росії.

Під час обшуків у фігурантів виявлено оптові партії ворожої наочності, комуністичну літературу, комп’ютери та мобільні телефони із доказами злочинів.

Наразі слідчі СБУ повідомили 5-м затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Троє фігурантів перебувають під вартою. Двом іншим суд призначив цілодобовий домашній арешт з носінням електронного пристрою.

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