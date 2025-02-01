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Унаслідок падіння уламків "шахедів" в двох районах Київщини є пошкодження

Пошкоджені привітні будинки.

Унаслідок падіння уламків "шахедів" в двох районах Київщини є пошкодження
обстріли Київщини
Фото: Київська ОВА

Унаслідок падіння уламків збитих БпЛА у двох районах Київської області є пошкодження. Пожежа виникла у приватному будинку.

Про це повідомляє т.в.о. голови Київської ОВА Микола Калашник.

"Ворог не припиняє атаки за допомогою БПЛА на Київщину. Сьогодні вночі тривога оголошувалася двічі. В регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі", ідеться у повідомленні. 

Фото: Микола Калашник

Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

Унаслідок падіння уламків збитої цілі у Бориспільському районі сталося загоряння приватного будинку. Пожежа ліквідована. Також пошкоджені ще два приватні будинки, господарчі приміщення та автомобіль. В будинках вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі.

Фото: Микола Калашник

У Фастівському районі внаслідок падіння уламків сталася пожежа складського приміщення одного з підприємств на площі 30 кв. м. Пожежа оперативно ліквідована.

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