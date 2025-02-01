Через обстріли РФ на Херсонщині одна людина загинула, четвро зазнали поранень

У Дніпровському районі Херсона ворог скинув вибухівку на двох цивільних.

За минулу добу через обстріли РФ у Херсонській області загинула людина, ще четверо поранені.

Про це повідомляє начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію одна людина загинула, ще 4 — дістали поранення", — ідеться у повідомленні.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися місто Херсон та іще 37 населених пунктів області. Окупанти били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема, пошкодили п’ять приватних будинків. Також пошкоджено газопровід та приватні автомобілі.

Крім того, у Херсоні увечері 31 січня через атаку дрона загинув 22-річний хлопець. Росіяни з дрона атакували батька із сином, які поверталися з роботи додому. 22-річний хлопець внаслідок скиду ворогом вибухівки з безпілотника, на жаль, загинув.

За словами МВА, 44-річний батько загиблого отримав поранення і був ушпиталений.

Обидва працювали на одному з комунальних підприємств міста.