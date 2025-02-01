Британія дозволила українським біженцям возз'єднатися з дітьми

Британський уряд з 4 лютого запровадить зміни до правил програми для українських біженців Homes for Ukraine, які усунуть частину випадків розділення сімей.

Як пише ZN.ua, йдеться про можливість для українців, які не мають постійного дозволу на проживання у Сполученому Королівстві, виступати спонсорами для того, щоб право в'їзду до країни отримували їхні неповнолітні діти.

Раніше спонсорство було можливим лише з боку британських підданих або власників посвідки на проживання, що призводило до розлуки родин. Послаблення обмежень стосується лише дітей - спонсорувати переїзд інших родичів, як і раніше, не вийде.

Ще однією приємною новиною для українських біженців є продовження дії їхніх віз - ті, хто приїхали до Британії після 24 лютого 2022 року, отримають пролонгацію на 18 місяців.