Також глава держави наголосив на потребі збільшення виробництва зброї та озброєння.

Володимир Зеленський анонсував нові формати підтримки бригад і комплектування підрозділів.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 31 січня.

«Була сьогодні доповідь військових: фронт, ситуація з бригадами – комплектування. Ми готуємо нові формати підтримки бригад та комплектування підрозділів. Я поставив завдання вже наступного тижня представити деталі суспільству», - сказав глава держави.

Президент провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, на якій говорили про постачання зброї у військо.

«Все це є. Забезпечення є. Треба більше темпу в постачанні й треба більше таких систем, такої зброї, яка дасть змогу зберігати більше життів наших воїнів, наших людей. Більше замовлень на дрони. Більше інвестицій у розробки роботизованих систем. І більше постачання базової зброї. Всі необхідні доручення є. Наша промисловість має потенціал. Країни, і зокрема в Європі, готові працювати з Україною для інвестицій у наше збройне виробництво. І наші дипломати мають чіткі завдання», - розповів Зеленський.

Глава держави наголосив, що необхідно більше інвестицій від партнерів в українську «оборонку».