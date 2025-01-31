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Зеленський анонсував нові формати підтримки бригад і комплектування підрозділів

Також глава держави наголосив на потребі збільшення виробництва зброї та озброєння.

Зеленський анонсував нові формати підтримки бригад і комплектування підрозділів
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Володимир Зеленський анонсував нові формати підтримки бригад і комплектування підрозділів.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 31 січня.

«Була сьогодні доповідь військових: фронт, ситуація з бригадами – комплектування. Ми готуємо нові формати підтримки бригад та комплектування підрозділів. Я поставив завдання вже наступного тижня представити деталі суспільству», - сказав глава держави.

Президент провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, на якій говорили про постачання зброї у військо.

«Все це є. Забезпечення є. Треба більше темпу в постачанні й треба більше таких систем, такої зброї, яка дасть змогу зберігати більше життів наших воїнів, наших людей. Більше замовлень на дрони. Більше інвестицій у розробки роботизованих систем. І більше постачання базової зброї. Всі необхідні доручення є. Наша промисловість має потенціал. Країни, і зокрема в Європі, готові працювати з Україною для інвестицій у наше збройне виробництво. І наші дипломати мають чіткі завдання», - розповів Зеленський.

Глава держави наголосив, що необхідно більше інвестицій від партнерів в українську «оборонку».

  • До «данської моделі», яка передбачає кошти від партнерів на виробництво української зброї та озброєння, долучилася і Швеція. 30 січня вона оголосила про надання Україні 18-го пакету військової допомоги на 13,5 млрд шведських крон ($1,23 млрд). Із цієї суми $178 млн спрямують на підтримку виробництва озброєнь в Україні в межах «данської моделі».
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