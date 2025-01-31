ОВА: на Сумщині росіяни збільшили удвічі використання FPV-дронів, а вчетверо – скидання вибухівки з БпЛА

У січні росіяни вдвічі більше почали використовувати FPV-дронів на Сумщину, а кількість скидів вибухівки з БпЛА зросла учетверо.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

На засіданні Ради оборони області повідомили, що проривів кордону та присутності російських військ на території регіону не зафіксовано. Але при цьому в січні зросла зросла кількість спроб російських ДРГ зайти на територію Сумщини.

Ворог здійснив понад 2100 обстрілів території області, з них більш ніж 680 - FPV-дронів, а майже 750 – скидання вибухівки з БпЛА.

Через обстріли у січні постраждали 93 людини, з яких 13 загинули, 77 отримали поранення, серед них – троє дітей.