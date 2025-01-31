Зеленський призначив довічні стипендії трьом українцям, яких переслідували за правозахисну діяльність

Володимир Зеленський розпорядився призначити довічні державні іменні стипендії трьом українцям, яких переслідували за правозахисну діяльність.
Відповідний указ оприлюднили на сайті глави держави.
Ідеться про Миколу Кульчинського (Полтавщина), Євгена Рачинського (Хмельниччина) і Євгена Родославова (Одещина).
- Микола Кульчинський – випускник Полтавського вечірнього університету журналістики. Його батько відбував покарання за зв’язки із підпіллям. У 1969 році Кульчинського арештували за звинуваченням у наклепі на «радянську дійсність» і засудили до 2,5 року таборів. Після повернення на волю заснував у Полтаві клуб «Рідне слово», який став основою для створення Народного руху України і Товариства української мови ім. Т. Шевченка на Полтавщині. Кілька разів обирався до парламенту.