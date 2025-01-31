Зеленський призначив довічні стипендії трьом українцям, яких переслідували за правозахисну діяльність

Ідеться про Миколу Кульчинського (Полтавщина), Євгена Рачинського (Хмельниччина) і Євгена Родославова (Одещина).

Володимир Зеленський розпорядився призначити довічні державні іменні стипендії трьом українцям, яких переслідували за правозахисну діяльність.

Ідеться про Миколу Кульчинського (Полтавщина), Євгена Рачинського (Хмельниччина) і Євгена Родославова (Одещина).

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