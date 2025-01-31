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Зеленський призначив довічні стипендії трьом українцям, яких переслідували за правозахисну діяльність

Ідеться про Миколу Кульчинського (Полтавщина), Євгена Рачинського (Хмельниччина) і Євгена Родославова (Одещина).

Зеленський призначив довічні стипендії трьом українцям, яких переслідували за правозахисну діяльність
Микола Кульчинський
Фото: Facebook/Микола Кульчинський

Володимир Зеленський розпорядився призначити довічні державні іменні стипендії трьом українцям, яких переслідували за правозахисну діяльність.

Відповідний указ оприлюднили на сайті глави держави.

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Ідеться про Миколу Кульчинського (Полтавщина), Євгена Рачинського (Хмельниччина) і Євгена Родославова (Одещина).

  • Микола Кульчинський – випускник Полтавського вечірнього університету журналістики. Його батько відбував покарання за зв’язки із підпіллям. У 1969 році Кульчинського арештували за звинуваченням у наклепі на «радянську дійсність» і засудили до 2,5 року таборів. Після повернення на волю заснував у Полтаві клуб «Рідне слово», який став основою для створення Народного руху України і Товариства української мови ім. Т. Шевченка на Полтавщині. Кілька разів обирався до парламенту.
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