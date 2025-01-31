Історія Революції гідності крізь призму судових справ: диктаторські закони, незаконні затримання, перші вбивства

Що відомо про події січня 2014 року із судових справ і вироків? А що досі залишилося нерозслідуваним?

Після перших убивств на Майдані протестувальники в обласних центрах блокують чи займають будівлі облрад і адміністрацій.

Четверо вбитих, десятки затриманих з перспективою багаторічного ув'язнення, сотні постраждалих. У січні 2014 року, після прийняття диктаторських законів і після сутичок на вулиці Грушевського, влада перейшла на новий рівень придушення протестів. До побиття й затримань за сфабрикованими звинуваченнями додались знущання, катування, вбивства та полювання на протестувальників за межами Майдану. Для цього залучили, зокрема, тітушок.

Спойлери (для тих, хто добре знає події Революції гідності чи не має часу читати лонгрид)

— Убивства Сергія Нігояна, Михайла Жизневського й Романа Сеника (помер у лікарні 25 січня, через декілька днів після поранення) 22 січня 2014 року на вулиці Грушевського до кінця не розслідувані. Судових справ немає.

— Викрадення й убивство Юрія Вербицького та викрадення Ігоря Луценка розслідувано. Є вироки тітушкам. Але не всі покарані. Є справи, в яких досі триває судовий розгляд.

— Про тітушок: загальна тенденція — на відміну від більшості правоохоронців, частина з них давали свідчення й співпрацювали на етапі досудового розслідування. Окрім вироків, є угоди зі слідством. Особливо це стосується виконавців нижньої ланки. У деяких справах судовий розгляд ще триває. За спеціальною процедурою in absentia слухають справи цивільних Зубрицького й Чеботарьова, яких звинувачують в організації тітушок, і деяких виконавців, які переховуються від слідства.

— Слідство довело, що саме посадовці МВС залучали тітушок. ДБР скерувало до суду обвинувальний акт щодо колишніх міністра внутрішніх справ (Віталія Захарченка) та в. о. начальника ГУ МВС України в місті Києві (Валерія Мазана).

Фото: Forum Валерій Мазан

— Напевно, єдиний беркутівець, який зараз відбуває покарання у справах Майдану, засуджений за тортури на колонаді стадіону «Динамо» під час подій на Грушевського. Також є обвинувальний вирок беркутівцю, який брав участь у затриманні на Грушевського — але без реального відбування покарання — минули строки давності, щоб притягнути до відповідальності. Ще декілька справ працівників спецпідрозділів про затримання учасників протесту слухають у судах.

— У справі Миколи Пасічника, якого затримали 22 січня на Грушевського та звинуватили в масових заворушеннях, суд виправдав слідчого та прокурорів. Загальна тенденція — суди виправдовують суддів, а також слідчих і прокурорів, які затримували й притягували до кримінальної відповідальності протестувальників. Розгляд кількох справ ще триває.

— За знущання з Михайла Гаврилюка правоохоронці отримали вироки з умовним терміном. Триває лише спеціальний (заочний) судовий розгляд у справі харківського беркутівця Дмитра Собини, який втік у Росію. Загалом таке поводження із затриманими було скоріш сталою практикою. Випадок з Гаврилюком став відомим завдяки відео, яке опублікували, але в інших справах потерпілі також розповідали про знущання, жорстоке поводження й побиття з боку і правоохоронців, і тітушок.

Фото: www.dyvys.in Беркутівці знущаються з Гаврилюка після затримання

— Поки що немає вироків, але в судах є справи про постачання з Росії світлошумових і газових гранат посиленої дії.

— Нещодавно до Шевченківського районного суду Києва надійшла справа за обвинуваченням екскерівників СБУ та працівників російської ФСБ, яких звинувачують у причетності до злочинів проти Майдану.

Події січня 2014 року

Після розгону Майдану 30 листопада 2013 року, подій на Банковій і штурму в ніч з 10 на 11 грудня протести в центрі Києва й інших містах тривали. На Майдані десятки тисяч людей відсвяткували Новий рік. На середину січня 2014 року протести перетворилися на рутину. Усе змінилося, коли прийняли диктаторські закони.

Диктаторські закони 16 січня

16 січня 2014 року нардепи проголосували за закони, які суттєво обмежували права та свободи громадян. Голосували без обговорення й без використання системи «Рада» — простим підняттям рук. Навряд чи хтось їх рахував.

Тоді у ВР було п'ять фракції: провладні «Партія регіонів» і «Компартія» й опозиційні «Батьківщина», «УДАР» і «Свобода». За диктаторські закони нібито проголосували 235 депутатів з провладних партій. Близько п'яти хвилин зайняв увесь «процес» — включили в порядок денний і прийняли в цілому.

Фото: EPA/UPG Голосування за диктаторські закони 16 січня 2014 р.

Репресивні зміни до законодавства частково скалькували з російських практик і суттєво обмежували права на протест і громадську діяльність. Офіційна назва змін — «додаткові заходи захисту безпеки громадян», але їх дуже швидко охрестили диктаторськими законами.

Закони обмежували права на свободу мирних зібрань, свободу слова, справедливий суд, доступ до інформації, а ще передбачали криміналізацію наклепу й нововведення про «екстремістську діяльність», «іноземних агентів» та інші. Серед нововведень були, зокрема: заборона на рух в колоні більше 5 авто; за встановлення намету без дозволу міліції чи участь у мітингу в масці або шоломі — до 15 діб арешту; посилення кримінальної відповідальності за блокування будівель та групове порушення громадського порядку.

Детально про те, хто за них голосував, та як склалася доля нардепів — в матеріалі руху "Чесно".

Фото: ЧЕСНО Диктаторські закони 16 січня

У 2015 році начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури повідомляв, що безпосередня ініціатива та вказівки щодо ухвалення цих законів йшли від колишнього президента.

Говорилось про підозру колишньому першому заступнику голови Верховної Ради Калєтніку, який вів засідання та ухвалив рішення голосувати підняттям рук. Так само повідомлялось про підозру голові фракції Партії регіонів Єфремову, голові лічильної комісії Олійнику, секретареві цієї лічильної комісії Гордієнко, а загалом 11-м її членам.

Але пред'явлення підозри ще не означає, що справа дійде до суду, тим паче — до вироку.

До суду дійшла тільки справа стосовно колишніх нардепів Олександра Єфремова, Сергія Гордієнка та Олександра Стояна. Їм інкримінували ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України — зловживання службовим становищем та службове підроблення (фальсифікації результатів голосування), що спричинило тяжкі наслідки. Хоча обвинувальний акт прокуратура скерувала до суду ще у 2015 році, до 2019-го справу по суті не розглядали. Вона ходила між судами.

Фото: Макс Левін Олександр Єфремов під час засідання

8 листопада 2019 року Печерський райсуд, на стадії підготовчого провадження, закрив справу. Мотиви суду — злочини, які інкримінували колишнім нардепам, декриміналізовані законом № 1261-VII ще у 2014 році — кримінальна відповідальність за вказані діяння залишилась тільки в разі, якщо такі діяння спричинили матеріальну шкоду у значних розмірах. Апеляційна інстанція та Верховний суд залишили це рішення в силі.

Таким чином, вироків щодо прийняття “диктаторських законів” немає.

Прийняті закони мали вступити в дію після їх офіційної публікації. Станом на 19 січня 2014 року такої публікації ще не було. “Урядовий кур’єр” зробив це 21 січня 2014 року.

Події на вулиці Грушевського:

19 січня - Вогнехреща

19 січня 2014 року десятки тисяч людей збираються на Майдані. Це перше недільне віче після прийняття “диктаторських законів”.

Хтось висміював прийняті закони, наприклад, вдягнув на голову каструлю чи друшляк, замість шолому, який тепер заборонили на мітингах. Але настроєм багатьох людей на площі було — "треба щось робити". Лідери офіційної опозиції, які виступали зі сцени Майдану, якогось плану дій не озвучили. А на скандування "Лідера! Лідера!" тодішній керівник партії "Батьківщина" Арсеній Яценюк сказав зі сцени: "Тут є лідер. І я вам скажу хто це — це український народ". Присутні були не у захваті від такої відповіді, але почули її.

Фото: Євген Чубук 19 січня на Грушевського

Віче завершилось. Ближче до 15-ї години велика кількість протестувальників зібрались на вулиці Грушевського, яка веде до будівлі Верховної Ради. Біля стадіону “Динамо” ім. В. Лобановського вулиця була перекрита міліцейськими автобусами та вантажівками. На них вилазили, зокрема, журналісти та фотографи для кращих кадрів. У якийсь момент правоохоронці просто “струсили” з даху найближчого до них автобуса декількох журналістів. Водій зробив різкий рух назад-вперед і двоє чи троє людей просто впали на землю. Інші встигли перестрибнути на сусідню вантажівку.

За технікою стояли бійці Внутрішніх військ, а далі — беркутівці. Хтось намагався умовити правоохоронців пропустити людей до Верховної Ради. Між людьми та правоохоронцями, які стояли впритул, періодично спалахували локальні сутички. Інші ж майданівці, навпаки, намагались їх зупинити.

Напруга зростала. В бік правоохоронців активісти кидають петарди та фаєри. В якийсь момент правоохоронці долучаються до перекидання з активістами один в одного димової шашки. Також іноді відбуваються сутички між окремим протестувальниками та тими, хто їх заспокоює. Протистояння з правоохоронцями то спалахує то затихає. В шеренгу правоохоронців активісти штовхають автобус, відновлюється нетривала бійка.

В якийсь момент з-за спин ВВ-шників у натовп починають прилітати світло-шумові й газові гранати. Вони розриваються прямо під ногами тих, хто не встиг вчасно зреагувати. Гранати летять й в ту частину натовпу, де стояли люди, які просто із зацікавленням спостерігали за тим, що відбувалося. Декілька хвилин — і між правоохоронцями та протестувальниками утворюється “буферна зона”. Більшість людей відходять за кількадесят метрів від кордону правоохоронців, на відстань, куди не долітають спецзасоби. Але не йдуть. У відповідь на гранати в бік правоохоронців летять “коктейлі Молотова”, петарди та бруківка. Для цього хтось один чи групою, іноді прикриваючись саморобними щитами, вбігає в “буферну зону”, а потім відходить, до того, як вибухне черговий спецзасіб.

Фото: Tomáš Rafa 19 січня на Грушевського

Від сльозогінних гранат періодично утворюється газова хмара, від якої пече очі та важко дихати. Медики та волонтери промивають постраждалим очі. Надають на місці допомогу тим, кого поранило осколками гранат. У тяжких випадках передають лікарям. Спалахують автобуси та вантажівки, на яких ще нещодавно купчилися журналісти та активісти. Правоохоронці починають стріляти в людей гумовими кулями. А потім, судячи з розповідей і знайдених на землі артефактів, “удосконалювати” гранати, примотуючи до них додаткові вражаючі елементи. З боку правоохоронців починає працювати водомет, хоча його застосування при такій низькій температурі, що була на вулиці, заборонено. Все це супроводжується ритмічним стуком по металу. На Грушевського з’являються такі невід'ємні атрибути тривалого протесту як чай, бутерброди та бочки з вогнем.

Згодом цей день називатимуть “Криваве Водохреща” чи “Вогнехреща”. 19 січня слідче управління ГУ МВС у м. Києві реєструє кримінальне провадження за фактом організації невідомими особами 19.01.2014 по вул. Грушевського та Європейській площі у м. Києві масових заворушень (ч. 2 ст. 294 Кримінального кодексу України). Саме це інкримінуватимуть в січні більшості затриманим у Києві, на Майдані та за його межами.

20 січня — катування протестувальників на колонаді стадіону “Динамо”

З ночі на 20 січня сутички зі спецпризначенцями на Грушевського стали перманентними. Туди принесли й підпалили автопокришки, створивши вогняну лінію між правоохоронцями й протестувальниками, від якої здіймався чорний густий дим.

Ввечері 20 січня сутички тривали. Після 20-ї години беркутівці перемістилися ближче до колонади стадіону "Динамо". Згодом декілька з них проникли у приміщення колонади, звідки по сходах піднялись на дах, де знаходились активісти. Помітивши працівників міліції, хтось встиг втекти. На даху залишились неповнолітній Михайло Нискогуз та Владислав Цілицький. На відео нижче зафіксовано, як беркутівці кийками й ногами б'ють їх, а потім тягнуть по даху колонади. Це викликало обурення тих, хто спостерігав за побиттям знизу. Багато хто вважав, що затриманих скинули з даху колонади на землю і нібито хтось загинув. На щастя, обоє хлопців залишились живими. Але, як потім свідчили потерпілі, це був тільки початок катувань.

Один з потерпілих розповідав в суді, що захищати себе не було можливості, бо руки були в кайданках ззаду. По дорозі до «автозаку» побої не зупинялися, аж допоки він не втратив свідомість.Також в ході цих подій беркутівці глумились, запускали перцевий газ в штани. А другий потерпілий розповів, як дорогою до автобусів беркутівці били його руками, ногами та кийками, а потім кинули на землю поруч з автобусом. Згодом він почув, що хтось (як він зрозумів — із командирів) наказав його роздягнути. (В ту ніч температура повітря була близько 10 градусів морозу). Після того, як роздягнули, один із силовиків ударив його ножем у стегно. Потерпілий перестав розуміти, що відбувається, втратив орієнтацію від болю. Потім відчув, що його підняли та різкий запах й сильний біль. Зрозумів, що на його тіло, а саме в область правого стегна, де була відкрита рана, розпилили газ із газового балончика. Згодом його відвели в “автозак”.

Після побиття і тортур, затриманих Михайла Нискогуза та Владислава Цілицького звинуватили у масових заворушеннях. Суд відправив Цілицького під варту, а Нискогуза — під домашній арешт.

Хто саме завдав удару ножем та імен всіх причетних до катування ми досі не знаємо, у вироку, який є по цьому епізоду вони фігурують як “невстановлені особи”. Але слідство встановило, що Нискогуза і Цілицького на колонаді стадіону «Динамо» били співробітники харківського «Беркуту»: Андрій Хандрикін, Артем Войлоков та Владислав Мастега. (У 2017 році Войлоков та Мастега втекли у рф. Матеріали по їх обвинуваченню були виокремлені, а провадження зупинено).

Фото: Watchers Хандрикін під час одного із судових засідань

Хандрикін зараз відбуває покарання — 6 років позбавлення волі. Суд визнав його винним у катуванні (ч. 2 ст. 127 КК України). Суди розглядали справу за обвинуваченням Хандрикіна з 2017 року. Спочатку, 30 серпня 2019 року, Дніпровський районний суд виправдав беркутівця. 26 січня 2023 року Верховний суд відправив цю справу на повторний розгляд до апеляційної інстанції, яка 21 грудня 2023 року ухвалила новий вирок — обвинувальний. Фізично Хандрикіна затримали у лютому 2024 року. А 14 листопада 2024 року Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду залишив покарання в силі.

У 2022 році сам Михайло Нискогуз так згадував про своє побиття на колонаді в інтерв’ю: “Так трапилося, що в один момент я опиняюся не в тому місці, не в той час, і потрапив в полон до беркутівців. Там дуже довга історія була з катуваннями, побиттями, знущаннями, але справа в тому, що вона вплинула на те, як я почав дорослішати. Тобто став ще більше злим на несправедливість, грубим, твердим хлопцем, в перспективі — мужиком. Вона не зламала мене, а навпаки зробила сильнішим”.

21 січня — затримання людини з білим прапором

Приблизно о 3-й годині 21 січня на вулиці Грушевського затримали Антона Кудінова. На засіданні 1 лютого 2022 року потерпілий Антон Кудінов переказав обставини свого затримання:

“Я взяв вудочку [і білу футболку, зробив прапор]. Рушив з боку Європейської площі в бік кордонів “вевешників”. Підняв руки, підняв [саморобний] білий прапор. Нічого агресивного не робив. Сподівався, що [мої добрі наміри очевидні], адже білий прапор і підняті руки — це міжнародний символ перемир’я”, — розповідав в суді Кудінов.

Бійці “Беркуту” скрутили його, кинули в автозак на пів доби, а потім відвезли у відділок міліції. Далі достатньо передбачувано — звинувачення у масових заворушеннях та рішення суду про тримання під вартою на 2 місяці.

Беркутівця Дмитра Панченка, який був серед “групи вилучення”, що затримала Кудінова, 17.07.23 суд визнав винним у незаконному перешкоджанні мирним зібранням та наданні завідомо неправдивих свідчень. Але звільнив від відбування покарання через закінчення строків давності для притягнення до відповідальності. Вирок набрав законної сили.

Щодо іншого міліціонера з дніпровського беркуту — Шумейка, який складав рапорт про затримання та надав слідчому свідчення щодо участі Кудінова у масових заворушеннях — триває підготовче провадження у Шевченківському райсуді.

Продовжується розгляд справи колишнього старшого слідчого Солом’янського райвідділку Віталія Ярового, який притягував до кримінальної відповідальності Кудінова. Так само, як і справи колишнього прокурора прокуратури Києва Володимира Задніпряного, який притягував до кримінальної відповідальності Кудінова, та іншого затриманого — Віталія Ахрамєєва.

Справу колишньої судді Солом’янського районного суду Києва Олени Калініченко, яка 23.01.2014 ухвалювала рішення про тримання під вартою, суд закрив. У липні 2024 року Святошинський суд задовольнив клопотання обвинуваченої про її звільнення від кримінальної відповідальності через закінчення строків давності.

Фото: Євген Фельдман Беркутівець стріляє при розгоні протестувальників на вулиці Грушевського під час Євромайдану, січень 2014 року.

22 січня — перші загиблі від вогнепальної зброї біля стадіону “Динамо” на Грушевського

Сергій Нігоян загинув від поранення свинцевою картеччю. Нігояна було застрелено близько шостої години ранку.

Білоруський активіст Євромайдану Михайло Жизневський загинув близько 9-ї години ранку від пострілу кулями для зупинки транспортних засобів.

Фото: ТСН Застрелені в один день на Грушевського активісти Сергій Нігоян, Михайло Жизневский і Роман Сеник

Роман Сеник також зазнав поранень від пострілу кулями для зупинки транспортних засобів. Він переніс кілька операцій у Київській міській клінічній лікарні № 17. Проте рани виявилися важкими й вранці 25 січня він помер у лікарні, не приходячи до тями.

У відео #BABYLON'13 вбиті 22 січня 2014 Сергій Нігоян та Михайло Жизневський у імпровізованому майданівському медпункті на першому поверсі Інституту літератури ім. Т. Шевченка (вул. М. Грушевського 4) —https://cutt.ly/twLjjuJx

Розслідувати злочини почала тодішня міліція.

“Головний місяць для розслідування (січень — лютий 2014 року) було витрачено не на розслідування, а на фабрикацію доказів і створення зручної міліцейському керівництву – Захарченку і компанії — версії подій, мовляв, майданівці самі в себе стріляли. Не було зібрано фото, відео із зовнішніх камер спостереження, яких було вдосталь. Навіть більшість “стрімів”, які автоматично зберігались декілька місяців, втрачені”, — говорила адвокат родини Небесної сотні Євгенія Закревська в коментарі LB.ua у 2019 році.

Згодом провадження передали Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України. Зараз ці злочини розслідує ДБР. Розслідування не завершено.

“Слідство продовжує відпрацьовувати співробітників МВС, які несли службу в день убивств. Також ще триває проведення ряду судових експертиз, відпрацьовуються свідки”, — повідомила прокурор Людмила Гавриш.

Фото: Mstyslav Chernov Куля

Внаслідок подій на Грушевського у січні загинули Олександр Бадера та Богдан Калиняк.

Богдан Калиняк двічі потрапляв під крижаний струмінь водометів. Був виснажений, захворів, але до останнього не хотів іти з Майдану та звертатися до лікарів. Богдан помер 28 січня в Івано-Франківській обласній лікарні.

Олександр Бадера 22 січня, на День Соборності, був на вулиці Грушевського у колоні активістів, на яку напали спецпризначенці. До лікарень у ці дні звертатися було небезпечно, тому лікувався Олександр Бадера самотужки вдома. 28 січня 2014 року Олександр помер у власному помешканні.

Після 12-ї години 22 січня правоохоронці витіснили учасників акції протесту від барикади на вулиці Грушевського, неподалік входу до стадіону “Динамо” імені В.Лобановського в сторону Європейської площі та вулиці Хрещатик. Під час витіснення учасників акції били та затримували. Нерідко просто тих, хто не встиг втекти. Зокрема і журналістів.

Справа 72-річного Миколи Пасічника, побитого і затриманого 22 січня 2014 року під час подій на Грушевського.

Микола Пасічник вперше приїхав на Майдан 22 січня, на День Соборності України. Так він робив щороку ще з часу Помаранчевої революції.

Саме цього дня на Майдані застрелили перших протестувальників – Сергія Нігояна і Михайла Жизневського. Згодом з’явилась інформація, що в лісі під Києвом виявили тіло ще одного вбитого майданівця – Юрія Вербицького.

На тлі цих подій протистояння на вулиці Грушевського спалахнуло з новою силою.

72-річний Микола Пасічник разом з іншими протестувальниками пішов подивитись на власні очі, що там відбувається. На вулиці Грушевського біля входу до стадіону “Динамо” він потрапив під чергову спробу розгону, був побитий беркутівцями і затриманий ВВшниками. А ще через кілька годин опинився за гратами.

Фото: 33kanal Побитий Микола Пасічник після затримання 22 січня 2014 року

Суддя Оболонського райсуду Києва Юлія Швачач, за клопотанням слідчого Оболонського РУ Віталія Матюші, яке погодила ексзаступниця прокурора Оболонського району Ілони Клюге, ухвалила рішення про тримання під вартою Пасічника за звинуваченням у начебто масових заворушень і побитті беркутівців.

Кримінальне провадження щодо самого Пасічника було закрито ще 26.02.2014 за відсутністю в його діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 294 КК України.

Микола Пасічник (до своєї смерті у віці 78 років) та його представник Марина Ліліченко (зараз служить у ЗСУ) багато років намагалися пробитися через опір системи. Добитися покарання для тих, завдяки кому 72-річний Микола Данилович, який приїхав на Майдан з Ладижина, з маленькою чорною сумкою, де був хліб, сало та цибуля, опинився побитий за ґратами за обвинуваченням у масових заворушеннях.

Фото: Facebook EvromaidanSOS Микола Пасічник

Журналіст Данило Мокрик спілкувався з Миколою Пасічником за його життя та багато років слідкував за цією справою. У відео від 2020 року Данило розповідав його історію та як починався судовий розгляд у справі. А у 2024 році — про виправдальний вирок.

Суддя Юлія Швачач, яка ухвалила рішення про тримання побитого Миколи Пасічника під вартою, не є обвинуваченою у справі. Але у 2016 році, саме через це рішення, її звільнили з посади судді Оболонського суду у зв’язку з порушенням присяги.

15 листопада 2014 року Дніпровський суд виправдав ексзаступницю прокурора Оболонського району Києва Ілону Клюге та колишнього слідчого Віталію Матюшу. Ще один обвинувачений, колишній прокурор Андрій Сайчук, помер на стадії ознайомлення з матеріалами справи. Але суд реабілітував його.

Знущання над Гаврилюком 22 січня 2014

У січні 2014 року в інтернеті з'явилося відео, на якому бійці «Беркуту» жорстоко знущаються над чоловіком із козацьким чубом біля автозаку. На цих кадрах він в одних шкарпетках в оточенні спецназівців. Згодом з’ясувалось що цим чоловіком є Михайло Гаврилюк, якого затримали 22 січня після 12-ої години.

У тексті вироку йдеться, що військовослужбовець “виявив Гаврилюка за одягом та наявним при тому льодорубом, впізнав як активного учасника акцій протесту”, вирішив відвести його до керівництва підрозділу і дорогою вдарив затриманого дерев’яною ручкою льодоруба. Командир частини розпорядився доставити Гаврилюка до конвойного автомобіля.

Військовослужбовці ВВ повели Гаврилюка до автомобіля вулицею Грушевського. Дорогою вони зустріли бійців «Беркуту». Спецпризначинці оточили затриманого та упродовж близько 5 хвилин били його руками й ногами та зняли з нього одяг. Цього дня температура повітря була від 9 до 10 градусів морозу. Біля автозаку його оточила нова група бійців, які почали знімати Гаврилюка на телефон.

У 2014-2015 було ухвалено 6 рішень по цьому епізоду. 2 обвинувальних вироки і 3 угоди передбачали покарання з іспитовим терміном. Одну справу закрили. У всіх випадках обвинувачені визнавали свою вину, а потерпілий зазначав, що вибачив їх.

Триває лише спеціальний (заочний) судовий розгляд у справі харківського беркутівця Дмитра Собини, який втік в росію. Справу слухають з 2015 року. Колишнього командира 1-го взводу 1-ої роти Харківського беркута Собину звинувачують у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалося насильством і такими, що ображають гідність потерпілого, діями.

Таке поводження з затриманими було, скоріше, сталою практикою. Випадок з Гаврилюком став відомим завдяки відео, яке було опубліковано, але в інших справ потерпілі також розповідали про знущання, жорстоке поводження та побиття — як з боку правоохоронців, так і з боку тітушок.

Фото: Mstyslav Chernov

Узагальнення

Вище описані не всі випадки затримань, а тільки ті, по яких існують судові справи. Не всі постраждалі під час Революції Гідності ставали потерпілими.

Постраждалих протестувальників з 19 по 31 січня, тільки за офіційними даними, — близько 300. В реальності, набагато більше.

Загалом судових справ щодо правоохоронців, які застосовували силу та спецзасоби на Грушевського, майже немає. За винятком описаних випадків — тортури на колонаді “Динамо”, затримання Кудінова та знущання над Гаврилюком. Ще січневі події разом з іншими інкримінуються колишньому заступнику начальника відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки ГУ МВС України в Києві Юрію Спасських. Але на сьогодні розгляд справи зупинений через мобілізацію.

У 2020 році ексголова управління спецрозслідувань Сергій Горбатюк пояснював в коментарі, чому, за невеликим винятком, слідству не вдалося встановити конкретних силовиків, які завдали протестувальникам тяжкі тілесні ушкодження під час зіткнень: “Всі документи стосовно розміщення підрозділів того дня, виходу на передній план, того, хто де чергував, усе це було відсутнє. Частина знищена, частина не складалася. Відповідно, не складалися документи про використання спецзасобів посиленої дії. Основна проблема — це ідентифікація тих, хто застосовував або насильство, або помпові рушниці. Це основна проблема, яка не дозволила встановити (більшість) причетних і повідомити про підозру”, — казав Горбатюк.

Фото: Макс Требухов Сергій Горбатюк

Щодо оцінки дій протестувальників — кримінальні провадження, які тогочасні правоохоронні органи відкривали щодо подій на Грушевського, не мали на меті розслідування подій, а слугували інструментом залякування. Участь у масових заворушень інкримінували всім, кого спіймали, незалежно від реальної участі в протестах. Яскравим прикладом є затримання Миколи Пасічника чи випадково перехожого за межами Майдану, якого прийняли за учасника протестів. Пізніше ці справи закривали через відсутність подій чи складу злочину в діях затриманих. Постраждалі серед правоохоронців також були, але про результати реальних розслідувань цих епізодів невідомо.

До того ж влада декілька раз ухвалювала закони про так звану "амністію" для учасників протесту. Вони охоплювали й січневі події.

А поки тривали події на вулиці Грушевського, правоохоронці та тітушки влаштували справжнє "полювання" на протестувальників за межами Майдану. Після інформації про перші вбивства протестувальники в обласних центрах починають блокувати чи займати будівлі облрад та адміністрацій.

А наприкінці січня 2014 року влада скасує прийняті 16 січня “диктаторські закони”, звільнить уряд та буде намагатися "обміняти" затриманих людей на звільнення будівель та розблокування вулиць, фактично, перетворюючи людей на заручників. Про те, як це відбувалося і як потім розслідували ці злочини, а також про участь росії в цих подіях — читайте в наступному матеріалі.