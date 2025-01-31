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Незабаром громадяни зможуть відвідувати не лише той ТЦК, де стоять на обліку, – Міноборони

Якщо людина стала на облік в одній області, а пізніше почала жити в іншій, то вона матиме можливість піти саме до того ТЦК, куди їй буде зручніше. Те саме стосується і ВЛК.

Незабаром громадяни зможуть відвідувати не лише той ТЦК, де стоять на обліку, – Міноборони
Військовозобов’язаний на комісії в ТЦК в Одесі
Фото: Facebook Одеського ТЦК та СП

Міністерство оборони України планує прибрати необхідність приходити саме до того територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), де людина стоїть на обліку.

Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця голови Міністерства оборони України Катерина Черногоренко, передає РБК-Україна.

Як пояснила Черногоренко, якщо людина стала на облік в одній області, а пізніше почала жити в іншій – вона матиме можливість піти саме до того ТЦК, куди їй буде зручніше.

Зміни щодо відвідування ТЦК очікуються вже найближчим часом. Наразі це питання обговорюється з Генеральним штабом Збройних сил України (ЗСУ). Зокрема цю ідею підтримує Офіс президента й Кабінет міністрів.

Аналогічний підхід стосуватиметься й військово-лікарських комісій (ВЛК).

"Буквально до літа 2025 року ми відв'яжемося від конкретних ВЛК і зможемо проходити медичний огляд в будь-якому закладі охорони здоров'я, який зручно людині. Це може бути і заклад охорони здоров'я державної власності, і приватна клініка. Вся екосистема медзакладів, де людині зручно це робити", – додала вона.

За словами Черногоренко, ТЦК й СП працюють з Єдиним державним реєстром "Оберіг".

"Відповідно зараз ми вже маємо цифрову інфраструктуру для того, щоб відв'язатися від конкретного ТЦК та СП. Працівник ТЦК відкриває інтерфейс і працює безпосередньо з людиною через єдину загальнонаціональну систему. Тому тут буде дуже швидко і легко зробити екстериторіальність", – зауважила вона.

У випадку з ВЛК й закладами охорони здоров'я, тут Міноборони також підготовлене, оскільки в Україні діє електронна система охорони здоров'я, яка буде здатна передавати відомству необхідні дані.

"Умовно придатність/непридатність може бути направлена нам для того, щоб швидко внести ці зміни і вивантажити людині в "Резерв+" ці дані", – пояснила Черногоренко.

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