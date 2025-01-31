Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
Феномен Забарного: ним цікавляться кращі клуби світу, а він навіть не дивиться футбол
Феномен Забарного: ним цікавляться кращі клуби світу, а він навіть не дивиться футбол
​Справа генералів. Вибіркове правосуддя в ручному режимі
​Справа генералів. Вибіркове правосуддя в ручному режимі
У Сумах "шахед" влучив у багатоповерховий будинок. Загинули 9 людей, є поранені (оновлено)
У Сумах "шахед" влучив у багатоповерховий будинок. Загинули 9 людей, є поранені (оновлено)
Регламентний комітет Верховної Ради рекомендував відсторонити Порошенка від пленарних засідань до вересня
Регламентний комітет Верховної Ради рекомендував відсторонити Порошенка від пленарних засідань до вересня
У Вашингтоні поблизу аеропорту імені Рейгана пасажирський літак зіткнувся з гелікоптером. Загинули десятки людей (оновлено)
У Вашингтоні поблизу аеропорту імені Рейгана пасажирський літак зіткнувся з гелікоптером. Загинули десятки людей (оновлено)
Що відомо про китайський ШІ DeepSeek і чому його сенсаційний успіх може виявитися результатом крадіжки
Що відомо про китайський ШІ DeepSeek і чому його сенсаційний успіх може виявитися результатом крадіжки
Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
ГоловнаСуспільствоЖиття

Нацбанк посилює контроль за продажем пам'ятних монет

Із 3 лютого запроваджується верифікація облікових записів. 

Нацбанк посилює контроль за продажем пам'ятних монет
Фото: пресслужба НБУ

Національний банк України з 3 лютого 2025 року запроваджує верифікацію облікових записів користувачів з використанням Системи BankID НБУ для підвищення прозорості та ефективності продажу нумізматичної продукції через інтернет.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

Зареєстровані користувачі, які вже мають обліковий запис на сайті інтернет-магазину, отримають відповідне повідомлення на електронну адресу, зазначену ними під час реєстрації. Після цього їм буде доступна процедура верифікації. 

Нові користувачі, які реєструватимуться з 3 лютого 2025 року, матимуть можливість пройти ідентифікацію та верифікацію особи з використанням Системи BankID НБУ одразу під час реєстрації. 

"Інструменти віддаленої ідентифікації та верифікації – вже звична частина сервісів, для яких важлива прозорість і довіра. Використання Системи BankID НБУ дасть змогу підвищити доступність нумізматичної продукції ширшому колу покупців. Тепер на технологічному рівні блокуватиметься можливість створення для однієї й тієї ж особи більше одного облікового запису в інтернет-магазині. Відповідно ще більше клієнтів матимуть змогу комфортніше та простіше придбати нумізматичну продукцію НБУ, яка має обмежені тиражі", – зазначив заступник голови НБУ Олексій Шабан.

  • У вересні минулого року НБУ ініціював зміну назви монети "копійка" на "шаг", аргументуючи це тим, що назва "копійка" має московське, імперське походження. Нацбанк  вважає, що зміна назви стане відновленням історичної справедливості, сприянням дерусифікації та відродженням національних традицій у грошовому обігу.
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies