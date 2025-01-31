Нацбанк посилює контроль за продажем пам'ятних монет

Національний банк України з 3 лютого 2025 року запроваджує верифікацію облікових записів користувачів з використанням Системи BankID НБУ для підвищення прозорості та ефективності продажу нумізматичної продукції через інтернет.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

Зареєстровані користувачі, які вже мають обліковий запис на сайті інтернет-магазину, отримають відповідне повідомлення на електронну адресу, зазначену ними під час реєстрації. Після цього їм буде доступна процедура верифікації.

Нові користувачі, які реєструватимуться з 3 лютого 2025 року, матимуть можливість пройти ідентифікацію та верифікацію особи з використанням Системи BankID НБУ одразу під час реєстрації.

"Інструменти віддаленої ідентифікації та верифікації – вже звична частина сервісів, для яких важлива прозорість і довіра. Використання Системи BankID НБУ дасть змогу підвищити доступність нумізматичної продукції ширшому колу покупців. Тепер на технологічному рівні блокуватиметься можливість створення для однієї й тієї ж особи більше одного облікового запису в інтернет-магазині. Відповідно ще більше клієнтів матимуть змогу комфортніше та простіше придбати нумізматичну продукцію НБУ, яка має обмежені тиражі", – зазначив заступник голови НБУ Олексій Шабан.