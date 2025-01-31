Нацбанк посилює контроль за продажем пам'ятних монет

Національний банк України з 3 лютого 2025 року запроваджує верифікацію облікових записів користувачів з використанням Системи BankID НБУ для підвищення прозорості та ефективності продажу нумізматичної продукції через інтернет.
Про це повідомила пресслужба Нацбанку.
Зареєстровані користувачі, які вже мають обліковий запис на сайті інтернет-магазину, отримають відповідне повідомлення на електронну адресу, зазначену ними під час реєстрації. Після цього їм буде доступна процедура верифікації.
Нові користувачі, які реєструватимуться з 3 лютого 2025 року, матимуть можливість пройти ідентифікацію та верифікацію особи з використанням Системи BankID НБУ одразу під час реєстрації.
"Інструменти віддаленої ідентифікації та верифікації – вже звична частина сервісів, для яких важлива прозорість і довіра. Використання Системи BankID НБУ дасть змогу підвищити доступність нумізматичної продукції ширшому колу покупців. Тепер на технологічному рівні блокуватиметься можливість створення для однієї й тієї ж особи більше одного облікового запису в інтернет-магазині. Відповідно ще більше клієнтів матимуть змогу комфортніше та простіше придбати нумізматичну продукцію НБУ, яка має обмежені тиражі", – зазначив заступник голови НБУ Олексій Шабан.
- У вересні минулого року НБУ ініціював зміну назви монети "копійка" на "шаг", аргументуючи це тим, що назва "копійка" має московське, імперське походження. Нацбанк вважає, що зміна назви стане відновленням історичної справедливості, сприянням дерусифікації та відродженням національних традицій у грошовому обігу.