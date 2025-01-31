На Полтавщині затримали депутата, який замовив своєму водію убивство підприємця

Співробітники Служби безпеки викрили депутата Полтавської обласної ради на організації замовного убивства. За матеріалами справи, він хотів ліквідувати власника місцевої агрокомпанії і привласнити його бізнес.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Для того, щоб вчинити злочин, депутат залучив свого водія. За вбивство аграрія він пообіцяв своєму підлеглому 20 тис. доларів США.

"Убивство планувалося на території місцевої покинутої насосної станції. Депутат запросив туди підприємця нібито для обговорення робочих питань. Під час зустрічі кілер мав накинути петлю з мотузки на шию потерпілого і задушити його, а потім інсценувати повішання своєї жертви. Після цього депутат планував підробити документи на корпоративні права агрокомпанії бізнесмена, щоб зазначити себе довіреною особою", - розповіли в СБУ.

Для підготовки злочину фігуранти зустрічалися у таємних місцях без камер відеоспостереження, а спілкувалися між собою винятково "вживу", без будь-якої комунікації телефоном.

Утім, навіть такі заходи конспірації їм не допомогли. Контррозвідка СБУ спрацювала на випередження і затримала обох зловмисників, коли вони везли бізнесмена на місце "ділової зустрічі".

Слідчі служби безпеки повідомили депутату та його водію про підозру відповідно до вчинених злочинів за ч. 2 ст. 15, чч. 2, 3 ст. 27 та ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (організація та співучасть у вчиненні закінченого замаху на умисне вбивство).

Нагадаємо, що за даними Нацполіції, у 2024 році в Україні було вчинено 1052 умисних вбивства, у 1043 випадках зловмисників притягнуто до відповідальності.