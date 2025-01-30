Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
Знову медичний скандал: українські і не лише турнікети можуть зникнути з війська. Ось що відбувається
Знову медичний скандал: українські і не лише турнікети можуть зникнути з війська. Ось що відбувається
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Росіяни двічі за ранок намагалися атакувати Київ (оновлено)
Росіяни двічі за ранок намагалися атакувати Київ (оновлено)
Кличко у відеозверненні до Зеленського звинуватив голову КМВА в спробі узурпації влади
Кличко у відеозверненні до Зеленського звинуватив голову КМВА в спробі узурпації влади
Феномен Забарного: ним цікавляться кращі клуби світу, а він навіть не дивиться футбол
Феномен Забарного: ним цікавляться кращі клуби світу, а він навіть не дивиться футбол
Населення Гренландії не хоче приєднання до Сполучених Штатів
Населення Гренландії не хоче приєднання до Сполучених Штатів
Намібійський геноцид
Намібійський геноцид
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
ГоловнаПраво

Затримали чотирьох агентів РФ, які готували на Одещині серію терактів

Агенти отримали від ворога завдання організувати серію терактів в Одеській області.

Затримали чотирьох агентів РФ, які готували на Одещині серію терактів
Один із затриманих агентів
Фото: СБУ

Правоохоронці затримали агентурну групу РФ, яка готувала серію терактів на Одещині. Зловмисників затримали, коли вони готували вибух біля одного із регіональних райвідділів поліції.

Про це повідомили у СБУ та Офісі генпрокурора

Терористи збиралися підпалити декілька службових автомобілів, а потім, коли поліцейські зʼявляться на місці пожежі, дистанційно здійснити підрив саморобного вибухового пристрою.

Агенти оселилися у хостелі поблизу обʼєкта, придбали 4 каністри бензину для підпалу, а у заздалегідь підготовленій схованці тримали замасковану під вогнегасник вибухівку. Їх затримали на етапі підготовки до теракту.

Вибухівка, замаскована у вогнегаснику
Фото: СБУ
Вибухівка, замаскована у вогнегаснику

На їхній слід вдалося вийти під час розслідування іншого злочину – убивства волонтера у Пересипському районі Одеси 20 січня цього року.  Внаслідок теракту загинув 54-річний господар будинку – місцевий підприємець, який займався волонтерством. Тоді зловмисники підпалили авто біля його будинку, а коли він вийшов гасити пожежу, – активували СВП, захований у рюкзаку, що лежав поруч.

Надалі вони зателефонували "замовнику", який спостерігав за вчиненням злочину у режимі реального часу, та той підтвердив виконання завдання, за що перевів 1000 доларів США, яку вони розділили між собою.

Спалене авто волонтера
Фото: Офіс генпрокурора
Спалене авто волонтера

У затриманих вилучено мобільні телефони із доказами злочинів.

Зловмисниками виявилося троє наркозалежних віком від 23 до 45 років, а також їхній 46-річний спільник, який раніше відбував покарання за крадіжки та розбій. Їх завербували вороги. За винагороду вони погодилися на пропозицію виготовити вибухівку та підірвати її в обумовленому місці. За вчинення теракту їм обіцяли 2500 доларів США.

Рецидивіст діяв окремо від решти групи і відповідав за виготовлення СВП та їх закладення до схованок.

Наразі затримані отримали підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies