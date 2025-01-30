Правоохоронці затримали агентурну групу РФ, яка готувала серію терактів на Одещині. Зловмисників затримали, коли вони готували вибух біля одного із регіональних райвідділів поліції.

Про це повідомили у СБУ та Офісі генпрокурора.

Терористи збиралися підпалити декілька службових автомобілів, а потім, коли поліцейські зʼявляться на місці пожежі, дистанційно здійснити підрив саморобного вибухового пристрою.

Агенти оселилися у хостелі поблизу обʼєкта, придбали 4 каністри бензину для підпалу, а у заздалегідь підготовленій схованці тримали замасковану під вогнегасник вибухівку. Їх затримали на етапі підготовки до теракту.

Фото: СБУ Вибухівка, замаскована у вогнегаснику

На їхній слід вдалося вийти під час розслідування іншого злочину – убивства волонтера у Пересипському районі Одеси 20 січня цього року. Внаслідок теракту загинув 54-річний господар будинку – місцевий підприємець, який займався волонтерством. Тоді зловмисники підпалили авто біля його будинку, а коли він вийшов гасити пожежу, – активували СВП, захований у рюкзаку, що лежав поруч.

Надалі вони зателефонували "замовнику", який спостерігав за вчиненням злочину у режимі реального часу, та той підтвердив виконання завдання, за що перевів 1000 доларів США, яку вони розділили між собою.

Фото: Офіс генпрокурора Спалене авто волонтера

У затриманих вилучено мобільні телефони із доказами злочинів.

Зловмисниками виявилося троє наркозалежних віком від 23 до 45 років, а також їхній 46-річний спільник, який раніше відбував покарання за крадіжки та розбій. Їх завербували вороги. За винагороду вони погодилися на пропозицію виготовити вибухівку та підірвати її в обумовленому місці. За вчинення теракту їм обіцяли 2500 доларів США.

Рецидивіст діяв окремо від решти групи і відповідав за виготовлення СВП та їх закладення до схованок.

Наразі затримані отримали підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.