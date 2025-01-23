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Юрія Гудименка обрали головою Громадської антикорупційної ради при Міноборони

Тетяна Ніколаєнко стала заступницею голови Громадської антикорупційної ради.

Юрія Гудименка обрали головою Громадської антикорупційної ради при Міноборони
Юрія Гудименка обрали головою Громадської антикорупційної ради при Міноборони
Фото: Тетяна Ніколаєнко

Сьогодні відбулось перше засідання Громадської антикорупційної ради при Міноборони України (ГАР МОУ).

Про це повідомила членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко.

“Перші засідання завжди формальні. Тому сьогодні були лише кадрові рішення”, - написала Ніколаєнко.

Юрія Гудименка обрали головою ради, Тетяна Ніколаєнко стала заступницею, а Олег Чернов буде секретарем.

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Ніколаєнко зазначила, що першими запитами ГАР МОУ ініціює зустрічі з керівниками Агенції оборонних закупівель, Державного оператора тилу та Міноборони щодо стану речей.

  • Міноборони оприлюднило переможців виборів до Громадської антикорупційної ради.
  • Це голосування – повторне. Попереднє перенесли тому, що під час процесу спостерігались значні технічні збої, зокрема, була нестабільна робота сайту, а також помилки авторизації через партнерські сервіси BankID та Дія.Підпис, заявили у МО. Тому результати анулювали, а голосування призначили на нову дату.
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