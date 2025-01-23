Юрія Гудименка обрали головою Громадської антикорупційної ради при Міноборони

Сьогодні відбулось перше засідання Громадської антикорупційної ради при Міноборони України (ГАР МОУ).

Про це повідомила членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко.

“Перші засідання завжди формальні. Тому сьогодні були лише кадрові рішення”, - написала Ніколаєнко.

Юрія Гудименка обрали головою ради, Тетяна Ніколаєнко стала заступницею, а Олег Чернов буде секретарем.

Ніколаєнко зазначила, що першими запитами ГАР МОУ ініціює зустрічі з керівниками Агенції оборонних закупівель, Державного оператора тилу та Міноборони щодо стану речей.