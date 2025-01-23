Він перебуватиме під вартою із можливістю внесення застави у 18 млн гривень.

Районний суд Полтави відправив під варту із можливістю внесення застави у 18 млн гривень одного із керівників державного підприємства, який разом із експосадовцем Міноборони Олександром Лієвим доставив непридатні кулемети на фронт.

Про це повідомили у ДБР.

Встановили, що посадовець Міноборони та двоє керівників державного підприємства мали у 2022 році поставити на фронт 400 сертифікованих великокаліберних кулеметів.

Натомість вони провернули оборудку, за якою замість якісної зброї у війська потрапили дешеві аналоги, що не придатні для використання за призначенням. Крім того, було поставлено лише половину кулеметів від заявленого.

200 закуплених за державний кошт кулеметів не мали жодного маркування, відповідної технічної документації та жодних супровідних документів. Під час їхнього бойового використання зброя не могла вести безперервну стрільбу та після перших пострілів взагалі виходила з ладу через руйнування частин та механізмів.

Через це державний бюджет зазнав збитків на понад 193 млн гривень, а українські військові наражали себе на небезпеку.

Лієва підозрюють у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах та перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України, яке призвело до тяжких наслідків (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 114-1 КК України)

Двоє керівників державного підприємства підозрюються у вчиненні аналогічних злочинів, а також у службовому підробленні (ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 114-1 та ч. 5 ст. 191 КК України).

Питання щодо обрання запобіжного заходу іншому керівнику держпідприємства буде вирішать пізніше.