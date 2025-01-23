Районний суд Полтави відправив під варту із можливістю внесення застави у 18 млн гривень одного із керівників державного підприємства, який разом із експосадовцем Міноборони Олександром Лієвим доставив непридатні кулемети на фронт.
Про це повідомили у ДБР.
Встановили, що посадовець Міноборони та двоє керівників державного підприємства мали у 2022 році поставити на фронт 400 сертифікованих великокаліберних кулеметів.
Натомість вони провернули оборудку, за якою замість якісної зброї у війська потрапили дешеві аналоги, що не придатні для використання за призначенням. Крім того, було поставлено лише половину кулеметів від заявленого.
200 закуплених за державний кошт кулеметів не мали жодного маркування, відповідної технічної документації та жодних супровідних документів. Під час їхнього бойового використання зброя не могла вести безперервну стрільбу та після перших пострілів взагалі виходила з ладу через руйнування частин та механізмів.
Через це державний бюджет зазнав збитків на понад 193 млн гривень, а українські військові наражали себе на небезпеку.
Лієва підозрюють у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах та перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України, яке призвело до тяжких наслідків (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 114-1 КК України)
Двоє керівників державного підприємства підозрюються у вчиненні аналогічних злочинів, а також у службовому підробленні (ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 114-1 та ч. 5 ст. 191 КК України).
Питання щодо обрання запобіжного заходу іншому керівнику держпідприємства буде вирішать пізніше.
- 14 січня Державне бюро розслідувань оголосило підозру Олександру Лієву за постачання 200 неякісних кулеметів на фронт.
- Йшлося про укладення контракту між Міністерством оборони і компанією "Львівський арсенал" на постачання 100 тисяч мінних пострілів.
- У листопаді 2022 року Міноборони перерахувало «Львівському арсеналу» 1,34 млрд грн передоплати. Далі компанія перерахувала частину коштів - 3,6 млн доларів та 9,1 млн євро - на словацького посередника, компанію Sevotech.
- Більша частина суми потім пішла на рахунки ще одного посередника - хорватської компанії «WDG promet». Зараз ці гроші зникли і жодної міни поставлено так і не було.
- 24 січня минулого року Міноборони виграло суд у "Львівського арсеналу".
- Через декілька днів СБУ оголосила підозри п'ятьом людям за розкрадання коштів на закупівлі снарядів. Підозру отримали: колишній та нинішній керівники Департаменту військово–технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, очільник та комерційний директор компанії "Львівський арсенал", а також їхній спільник – представник іноземної комерційної структури. За даними джерел LB.ua в правоохоронних органах, підозри отримали Олександр Лієв, нинішній керівник Департаменту військово-технічної політики Тоомас Нахкур і голова "Львівського арсеналу" Юрій Збітнєв.