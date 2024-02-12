Ексчиновника Міноборони Лієва взяли під варту з можливістю внести заставу

Апеляція Вищого антикорупційного суду частково задовольнила скаргу прокуратури і ухвалила рішення відправити під варту колишнього в.о директора департаменту Міноборони Олександра Лієва.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Лієва взяли під варту у залі суду. Він перебуватиме в СІЗО до 8 квітня. Підозрюваний у розкраданні близько 1,5 млрд гривень на закупівлі боєприпасів може внести заставу в розмірі 50 млн грн, хоча прокуратура просила суд про 268 млн грн.

Розмір альтернативної застави становить 50 млн грн.

Під час засідання стало відомо, що підслідність у справі вже змінили із Національної поліції на Національне антикорупційне бюро.

Захист наголошував, що угода, яку підписав Лієв, була повністю законною, не порушувала жодний нормативно-правовий акт, а процедура її укладення не відрізнялася від інших 420 угод, які підписував підозрюваний за час свого перебування на посаді.

Лієв на засіданні сказав, що змови теж не було, бо він не знайомий із директором «Львівського арсеналу» Юрієм Збітнєвим, а бачився з ним лише один раз після укладення контрактів.

Прокурор натомість заявив, що супровід угоди від "Львівського арсеналу" здійснював не Збітнєв, а його заступник Сахненко. Як передає ЦПК, останній нібито підшукував компанії для реалізації схеми та схиляв Збітнєва на укладення контракту. Сахненко нібито є давнім знайомим Лієва, тож саме через цей зв'язок Сахненка призначили у "Львівський арсенал", оскільки такий крок давав компанії "зелене світло" у Міноборони.

Подробиці справи