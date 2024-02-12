Ексчиновника Міноборони Лієва взяли під варту з можливістю внести заставу

Апеляція Вищого антикорупційного суду частково задовольнила скаргу прокуратури і ухвалила рішення відправити під варту колишнього в.о директора департаменту Міноборони Олександра Лієва.
Про це повідомляє Центр протидії корупції.
Лієва взяли під варту у залі суду. Він перебуватиме в СІЗО до 8 квітня. Підозрюваний у розкраданні близько 1,5 млрд гривень на закупівлі боєприпасів може внести заставу в розмірі 50 млн грн, хоча прокуратура просила суд про 268 млн грн.
Розмір альтернативної застави становить 50 млн грн.
Під час засідання стало відомо, що підслідність у справі вже змінили із Національної поліції на Національне антикорупційне бюро.
Захист наголошував, що угода, яку підписав Лієв, була повністю законною, не порушувала жодний нормативно-правовий акт, а процедура її укладення не відрізнялася від інших 420 угод, які підписував підозрюваний за час свого перебування на посаді.
Лієв на засіданні сказав, що змови теж не було, бо він не знайомий із директором «Львівського арсеналу» Юрієм Збітнєвим, а бачився з ним лише один раз після укладення контрактів.
Прокурор натомість заявив, що супровід угоди від "Львівського арсеналу" здійснював не Збітнєв, а його заступник Сахненко. Як передає ЦПК, останній нібито підшукував компанії для реалізації схеми та схиляв Збітнєва на укладення контракту. Сахненко нібито є давнім знайомим Лієва, тож саме через цей зв'язок Сахненка призначили у "Львівський арсенал", оскільки такий крок давав компанії "зелене світло" у Міноборони.
Подробиці справи
- Мова йде про укладення контракту між Міністерством оборони і компанією "Львівський арсенал" на постачання 100 тисяч мінних пострілів.
- У листопаді 2022 року Міноборони перерахувало «Львівському арсеналу» 1,34 млрд грн передоплати. Далі компанія перерахувала частину коштів - 3,6 млн доларів та 9,1 млн євро - на словацького посередника, компанію Sevotech.
- Більша частина суми потім пішла на рахунки ще одного посередника - хорватської компанії «WDG promet». Зараз ці гроші зникли і жодної міни поставлено так і не було.
- 24 січня Міноборони виграло суд у "Львівського арсеналу".
- 27 січня СБУ оголосила підозри п'ятьом людям за розкрадання коштів на закупівлі снарядів. Підозру отримали: колишній та нинішній керівники Департаменту військово–технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, очільник та комерційний директор компанії "Львівський арсенал", а також їхній спільник – представник іноземної комерційної структури. За даними джерел LB.ua в правоохоронних органах, підозри отримали Олександр Лієв, нинішній керівник Департаменту військово-технічної політики Тоомас Нахкур і голова "Львівського арсеналу" Юрій Збітнєв.
- Лієв хотів перетнути кордон, але отримав підозру, писало "Радіо Свобода". Сам він стверджує, що їхав до Словаччини "з метою огляду машин розмінування, які мають бути доставлені в Україну в лютому місяці цього року. В Україну планував повернутися до 5 лютого".
- 30 січня ВАКС не обрав Лієву запобіжний захід. Адвокати підозрюваного заявили, що підслідність справи було порушено і прокурор Офісу генерального прокурора не мав права звертатися до Вищого антикорупційного суду щодо обрання "запобіжки".