Шмигаль: У 2023 році Україна збільшила випуск мінометних снарядів у 42 рази

У 2024 році очікують на новий пік зростання, заявив глава уряду.

У 2023 році Україна збільшили випуск мінометних снарядів у 42 рази, артилерійських снарядів — у 2,5 раза.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"У 2024 році очікуємо на новий пік зростання. Цьому сприятиме дерегуляція, яку вже провели. Встановили чіткі алгоритми розробки та прийому в експлуатацію продукції. Це залучить до виконання оборонних замовлень ще більше українських виробників", - сказав глава уряду.

Шмигаль додав, що для узгодження роботи міністерств і відомств, оборонних підприємств та експертного середовища минулого тижня створили Промислово-оборонний комітет України і вже відбулося його перше засідання. Прем'єр сказав, що ухвалили "низку важливих рішень для синхронізації нашої діяльності та для її кращої результативності".

Також наша держава сподівається на підтримку партнерів. Зокрема, на Євросоюз, який обіцяв надати мільйон боєприпасів.

Шмигаль сказав, що "оборонний комплекс Євросоюзу набирає обертів" і нагадав заклик канцлера Німеччини Олафа Шольца до країн Європи об'єднати свої військові замовлення для створення великомасштабного виробництва.

"Україна цілком солідарна з таким підходом. Це дозволить нам підписувати довгострокові контракти з європейськими оборонними компаніями, що зробить військову допомогу стабільною і прогнозованою", - сказав глава уряду.

Шмигаль додав, що у пріоритеті - спільні оборонні підприємства, зокрема, з локалізацією виробництв на території України. Над цим триває робота із німецьким концерном Rheinmetall, також є домовленості з американськими, польськими, турецькими, британськими партнерами та з іншими державами.