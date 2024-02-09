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Уряд створив Промислово-оборонний комітет на чолі зі Шмигалем

До роботи комітету також хочуть долучити виробників зброї, незалежних експертів і фахівців.

Уряд створив Промислово-оборонний комітет на чолі зі Шмигалем
Денис Шмигаль, засідання уряду (архівне фото)
Фото: Кабінет міністрів

Кабінет міністрів створив Промислово-оборонний комітет який очолив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Про це прем'єр-міністр повідомив на засіданні уряду, передає "Інтерфакс-Україна".

"У питанні посилення нашого ОПК нам важливо налагодити системну роботу. У цьому напрямі сьогодні створюємо Промислово-оборонний комітет України. Керівник - прем'єр-міністр України", - сказав Шмигаль.

До складу Комітету також увійдуть міністр стратегічних галузей промисловості, міністр оборони, віцепрем'єр-міністр з економіки, віцепрем'єр-міністр з інновацій, міністр фінансів, міністр внутрішніх справ і глава Служби безпеки.

"Ми також хочемо долучити до роботи комітету виробників зброї, незалежних експертів і фахівців. Наше завдання - вивести український ОПК на новий рівень, сформувати унікальну систему підтримки виробників, дати більше стимулів, збільшити рівень взаємодії з міжнародними компаніями в цій сфері", - наголосив Шмигаль.

Прем'єр також зазначив, що до роботи Комітету запропонують долучатися місцевим органам влади.

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