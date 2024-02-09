Клірику, який разом із Шарієм організував провокації у Києво-Печерській лаврі, оголосили про підозру

Чоловік організовував штучні заворушення у лаврі і знімав відео, які підхоплювали ворожі ЗМІ.

Служба безпеки України повідомила про підозру клірику УПЦ (МП), який організовував провокації у Києво-Печерській лаврі та діяв на користь країни-агресора.

"За даними слідства, фігурант є одним із найближчих соратників митрополита Павла (Лебедя) і причетний до організації масових провокацій у Києво-Печерській лаврі навесні 2023 року", – повідомили у СБУ.

Під виглядом "акцій протесту" клірик сподівався максимально розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві. Для цього він дистанційно координував свої дії з прокремлівським блогером Шарієм, якого вже підозрюють у державній зраді.

Фото: СБУ СБУ викрили клірика Лаври, який співпрацював із Шарієм

Як з’ясувало розслідування, ворожий пропагандист "інструктував" ієродиякона щодо запису та поширення провокативних відео штучних заворушень біля Лаври.

Відзняті стріми одразу підхоплювали російські телеканали та інтернет-ресурси для поширення викривленої інформації про внутрішню обстановку в Україні, зокрема для міжнародної аудиторії.

Фото: СБУ Клірик організував штучні протести минулого року у лаврі

"Крім того у листуваннях з вірянами клірик виправдовував збройну агресію рф проти України та вихваляв вище військово-політичне керівництво росії. При цьому фігурант регулярно намагався дискредитувати Сили оборони, у тому числі захисників Маріуполя", – додали в СБУ.

Також зазначили, що судова експертиза підтвердила факти його підривної діяльності.

Під час обшуків у клірика виявили комп’ютерну техніку, більше десяти мобільних телефонів і майже 300 сім-карток із доказами злочинних дій.

Фото: СБУ У підозрюваного вилучили біля 10 телефонів та понад 300 сімкарт

Фігуранту оголосили про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує тюремне ув'язнення.