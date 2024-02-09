Клірику, який разом із Шарієм організував провокації у Києво-Печерській лаврі, оголосили про підозру

Служба безпеки України повідомила про підозру клірику УПЦ (МП), який організовував провокації у Києво-Печерській лаврі та діяв на користь країни-агресора.
"За даними слідства, фігурант є одним із найближчих соратників митрополита Павла (Лебедя) і причетний до організації масових провокацій у Києво-Печерській лаврі навесні 2023 року", – повідомили у СБУ.
Під виглядом "акцій протесту" клірик сподівався максимально розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві. Для цього він дистанційно координував свої дії з прокремлівським блогером Шарієм, якого вже підозрюють у державній зраді.
Як з’ясувало розслідування, ворожий пропагандист "інструктував" ієродиякона щодо запису та поширення провокативних відео штучних заворушень біля Лаври.
Відзняті стріми одразу підхоплювали російські телеканали та інтернет-ресурси для поширення викривленої інформації про внутрішню обстановку в Україні, зокрема для міжнародної аудиторії.
"Крім того у листуваннях з вірянами клірик виправдовував збройну агресію рф проти України та вихваляв вище військово-політичне керівництво росії. При цьому фігурант регулярно намагався дискредитувати Сили оборони, у тому числі захисників Маріуполя", – додали в СБУ.
Також зазначили, що судова експертиза підтвердила факти його підривної діяльності.
Під час обшуків у клірика виявили комп’ютерну техніку, більше десяти мобільних телефонів і майже 300 сім-карток із доказами злочинних дій.
Фігуранту оголосили про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує тюремне ув'язнення.
- Про обшуки у Києво-Печерській лаврі стало відомо сьогодні вранці.
- Перші акції протесту проти повернення майна лаври державі відбулися наприкінці березня 2023 року. Тоді прибічники Української православної церкви (московського патріархату) перешкоджали діяльності комісії Міністерства культури та інформаційної політики, яка мала проводити інвентаризацію майна Києво-Печерської лаври. Зокрема, перешкоджали роботі журналістів та погрожували пошкодженням техніки.
- Згодом співробітники поліції Києва повідомили про підозру 41-річному представнику духовенства Києво-Печерської лаври у перешкоджанні журналістській діяльності.
- Також прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно служителя Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, який пошкодив обладнання журналістів під час зйомок на території лаври.
- 20 квітня 2023 року правоохоронці повідомили чотирьом особам про підозру у вчиненні хуліганства на території Національного заповідника “Києво-Печерська Лавра”. Затриманими виявилися двоє жінок, 1986 та 1984 років народження, та двоє чоловіків, 1983 та 2001 років народження.