Запровадження нових технічних рішень є одним з майбутніх векторів побудови перемоги, – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зробив першу заяву на новій посаді, в який, зокрема, висловив своє бачення перемоги України у війні.
Він зазначив, що на порядку денному стоять нові завдання. Насамперед це чітке та детальне планування дій усіх органів військового управління, об’єднань, з’єднань і частин з урахуванням потреб фронту у новітній зброї, яка надходить від міжнародних партнерів. Найшвидший і раціональний розподіл та доставка усього необхідного для бойових частин була і залишається основним завданням військової логістики.
Головнокомандувач наголосив, що знати всі без винятку потреби фронту і володіти ситуацією на кожній його ділянці – завдання штабів усіх рівнів. Саме кваліфікація особового складу органів військового управління є вирішальною для розробки й успішної реалізації задумів та планів.
Також Олександр Сирський зазначив, що життя і здоров’я військовослужбовців завжди були та є головною цінністю Української армії. Відтак, дотримання балансу між виконанням бойових завдань та відновленням частин і підрозділів з інтенсифікацією навчання та підготовки особового складу залишається як ніколи актуальним.
Головнокомандувач подякував колишнім керівникам Збройних Сил України, та ветеранам, які за 10 років російсько-української війни доклали всіх можливих зусиль задля відновлення і набуття спроможностей української армії.
Зміна Головнокомандувача ЗСУ
- Після місяців чуток та "інсайдів" про підготовку звільнення Головкома, які ширилися українськими і західними медіа, вчора президент Зеленський і Валерій Залужний майже одночасно опублікували повідомлення про проведену зустріч та ухвалене рішення про те, що армії потрібні зміни. Жоден з них не сказав точно про звільнення.
- Після цього міністр оборони Рустем Умєров опублікував фото із Залужним і повідомив про рішення замінити керівництво ЗСУ. "Потрібні нові підходи, нові стратегії. Сьогодні було ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва Збройних Сил України. Щиро вдячний Валерію Федоровичу за всі досягнення та перемоги", – сказав він.
- Ще трохи згодом Зеленський опублікував відеозвернення, де сказав, що новим Головнокомандувачем став Олександр Сирський, який до цього керував Сухопутними військами. Він назвав Сирського найдосвідченішим українським командувачем.