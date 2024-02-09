Запровадження нових технічних рішень є одним з майбутніх векторів побудови перемоги, – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зробив першу заяву на новій посаді, в який, зокрема, висловив своє бачення перемоги України у війні.

Він зазначив, що на порядку денному стоять нові завдання. Насамперед це чітке та детальне планування дій усіх органів військового управління, об’єднань, з’єднань і частин з урахуванням потреб фронту у новітній зброї, яка надходить від міжнародних партнерів. Найшвидший і раціональний розподіл та доставка усього необхідного для бойових частин була і залишається основним завданням військової логістики.

Головнокомандувач наголосив, що знати всі без винятку потреби фронту і володіти ситуацією на кожній його ділянці – завдання штабів усіх рівнів. Саме кваліфікація особового складу органів військового управління є вирішальною для розробки й успішної реалізації задумів та планів.

Також Олександр Сирський зазначив, що життя і здоров’я військовослужбовців завжди були та є головною цінністю Української армії. Відтак, дотримання балансу між виконанням бойових завдань та відновленням частин і підрозділів з інтенсифікацією навчання та підготовки особового складу залишається як ніколи актуальним.

як, приміром, застосування безпілотних систем, сучасних засобів радіоелектронної боротьби. Лише зміни та постійне удосконалення засобів і методів ведення бойових дій дасть змогу досягти успіху на цьому шляху. Та, безумовно, надійний тил є однією з головних складових загального успіху у війні”, – заявив Сирський.

Головнокомандувач подякував колишнім керівникам Збройних Сил України, та ветеранам, які за 10 років російсько-української війни доклали всіх можливих зусиль задля відновлення і набуття спроможностей української армії.

Зміна Головнокомандувача ЗСУ