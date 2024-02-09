Буданов став Героєм України

Президент Володимир Зеленський присвоїм начальнику Головного управління розвідки Кирилу Буданову звання Героя України.

Це – найвища державна нагорода, що присвоюється громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або визначних трудових досягнень. Указ про нагороду від 8 лютого опубліковано на сайті президента.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» БУДАНОВУ Кирилу Олексійовичу – генерал-лейтенанту", – йдеться у повідомленні.

Учора президент також присвоїв звання Героя України уже колишньому Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, якого того ж дня звільнив.

Раніше західні та українські медіа писали, що Зеленський розглядав кандидатуру Буданова та командувача Сухопутних військ Сирського на заміну Залужному. Буданов у спілкуванні з LB намір стати головкомом заперечував. ЗСУ очолив Олександр Сирський, докладно про якого ви можете прочитати у матеріалі на LB.

Кирило Буданов

З весни 2014 року брав участь у бойових діях. Має кілька поранень, одне з яких тяжке.

6-8 серпня 2016 року провів спецоперацію у місті Армянську на тимчасово окупованій території Криму.

З 2018 до 2020 року – був на спеціальній роботі.

2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України.

5 серпня 2020 року президент України Володимир Зеленський призначив Кирила Буданова начальником Головного управління розвідки Міноборони України. На цій посаді Буданов змінив Василя Бурбу.

24 серпня 2021 року присвоєно військове звання бригадного генерала.

3 квітня 2022 року присвоєно військове звання генерал-майор.