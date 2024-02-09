Головне за ніч та ранок п’ятниці, 9 лютого: бої під Авдіївкою та Мар’їнкою, Залужний і Буданов – Герої України

Нічна дрон-атака, 65 бойових зіткнень, втрати окупантів, ворожі обстріли, пожежі на нафтопереробних заводах в Росії.

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України Валерію Залужному, який до учора був Головнокомандувачем ЗСУ.

Указ про присвоєння найвищої державної нагороди підписано 8 лютого – в день звільнення Залужного. Документ опубліковано на сайті президента.

Також звання Героя України Володимир Зеленський присвоїв начальнику Головного управління розвідки Кирилу Буданову.

У ніч на п'ятницю росіяни атакували Україну 16 ударними БпЛА Shahed. Атаку проводили з двох напрямків: мису Чауда в Криму і російської Курської області.

Захисникам вдалося збити 10 безпілотників, повідомили в Повітряних силах.

"У результаті бойової роботи знищено 10 «шахедів» у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей", – йдеться у повідомленні.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 65 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 13 ракетних та 66 авіаційних ударів, здійснив 96 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких діти. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

На Авдіївському напрямку Сили оборони минулої доби відбили 19 атак ворога в районі Авдіївки та ще 7 атак біля Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 складах боєприпасів, 2 артилерійських засобах та 1 логістичному хабу противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 9 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще майже 1000 окупантів, два ворожі танки і 22 бойові броньовані машини. Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 393290 осіб особового складу своєї армії.

Про інші втрати противника – в новині.

Після півночі армія Росії завдала ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Зміївської громади Харківської області. Пошкоджено готель і приватні будинки.

Постраждала одна людина – охоронець готелю, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Рятувальники ліквідовували пожежі в будівлі готелю, літнього майданчику ресторану та 3-х легкових автомобілей. Постраждав цивільний чоловік-охоронець, медичну допомогу надали на місці. Внаслідок інших ударів пошкоджені приватні житлові будинки, триповерхова будівля відпочинкового комплексу, їдальня", – сказав він.

Служба безпеки України проводить обшуки на території Києво-Печерської лаври, повідомила Українська правда.

Як йдеться у матеріалі, СБУ прийшла до церковника, який, за їхніми даними, координував постановочні акції протесту під час повернення майна Лаври державі.

Докладніше – в новині.

У Краснодарському краї Росії сталася пожежа на Ільському нафтопереробному заводі. Місцеві канали пишуть, що мешканці чули звуки вибухів. Імовірно, підприємство атакували невідомі безпілотники.

"Сталася пожежа на території Ільського НПЗ. До третьої години ночі відкрите горіння було оперативно ліквідовано службами заводу. Постраждалих немає", – повідомили краснодарські рятувальники.

РосЗМІ пишуть, що перед виникненням пожежі було чутно серію вибухів і звуки дронів, що летять.

Міноборони Росії офіційно заявило, що сили ППО нібито знищили та перехопили за ніч 19 безпілотників над Краснодарським краєм, а також над Курською, Брянською та Орловською областями й акваторією Чорного моря.

Офіційно причину пожежі влада краю не називає.

Джерела LB.ua повідомии, що безпілотники Служби безпеки України вдарили одразу по двох нафтопереробних заводах Росії у Краснодарському краї - Ільському та Афіпському.

Співрозмовники видання уточнили, що по Афіпському заводу також влучно відпрацювали безпілотники, наслідки наразі уточнюються.

Обидва об’єкти знаходяться на відставні близько 20 км один від одного.

Як пишуть місцеві пабліки, росіяни навіть змушені були піднімати в небо літаки, але це не допомогло захистити важливі НПЗ.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

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