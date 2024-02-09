У Києво-Печерській лаврі СБУ проводить обшуки

Служба безпеки України проводить обшуки на території Києво-Печерської лаври.
Про це повідомила Українська правда.
Як йдеться у матеріалі, СБУ прийшла до церковника, який, за їхніми даними, координував постановочні акції протесту під час повернення майна Лаври державі.
- Перші акції протесту проти повернення майна лаври державі відбулися наприкінці березня 2023 року. Тоді прибічники Української православної церкви (московського патріархату) перешкоджали діяльності комісії Міністерства культури та інформаційної політики, яка мала проводити інвентаризацію майна Києво-Печерської лаври. Зокрема, перешкоджали роботі журналістів та погрожували пошкодженням техніки.
- Згодом комісію Мінкульту з приймання-передачі державного майна Києво-Печерської Лаври знову не пустили на територію монастиря для проведення перевірки. Священнослужителі та парафіяни перешкодили потраплянню їх усередину будівлі.
- Згодом співробітники поліції Києва повідомили про підозру 41-річному представнику духовенства Києво-Печерської лаври у перешкоджанні журналістській діяльності.
- Також прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно служителя Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, який пошкодив обладнання журналістів під час зйомок на території лаври.
- 20 квітня 2023 року правоохоронці повідомили чотирьом особам про підозру у вчиненні хуліганства на території Національного заповідника “Києво-Печерська Лавра”. Затриманими виявилися двоє жінок, 1986 та 1984 років народження, та двоє чоловіків, 1983 та 2001 років народження.