У Києво-Печерській лаврі СБУ проводить обшуки

Служба безпеки України проводить обшуки на території Києво-Печерської лаври.

Про це повідомила Українська правда.

Як йдеться у матеріалі, СБУ прийшла до церковника, який, за їхніми даними, координував постановочні акції протесту під час повернення майна Лаври державі.