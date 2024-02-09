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Росія тримає ракетоносій залпом до восьми ракет у Середземному морі, – ВМС

В Чорному та Азовському морях всього знаходяться п’ять ворожих суден.

Росія тримає ракетоносій залпом до восьми ракет у Середземному морі, – ВМС
Фото: Сили оборони півдня України

У Чорному морі перебувають чотири кораблі Чорноморського флоту Росії, у Азовському присутнє одне вороже судно. У Середземному морі перебуває один ворожий ракетоносій заплом до восьми "калібрів".

Про таке повідомили Військово-морські сили України.

"Станом на 08:00 09.02.2024 в Чорному морі 4 ворожі кораблі, в Азовському морі 1 ворожий корабель. В Середземному морі 2 ворожі кораблі серед яких 1 носій крилатих ракет «калібр», загальний залп до 8 ракет", – йдеться у повідомленні. 

За добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – десять суден, з них три рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – сім суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Всього Росія тримає у морях 7 кораблів
Фото: ВМС
Всього Росія тримає у морях 7 кораблів

Крім того, у ВМС зазначають, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

  • За час повномасштабної війни Сили оборони вивели з ладу близько третини Чорноморського флоту РФ. Українські військові вивели з ладу 24 російських кораблі та один підводний човен.
  • За даними з відкритих джерел, станом на початок широкомасштабного вторгнення Чорноморський флот РФ налічував 74 бойових кораблі.
  • Буданов припустив посилення атак на російську військову інфраструктуру. Керівник ГУР сказав, що гіпотетично є план, за яким ці атаки відбуваються, і він включає всі основні об'єкти критичної інфраструктури і військові об'єкти. 
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