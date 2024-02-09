Росія тримає ракетоносій залпом до восьми ракет у Середземному морі, – ВМС

В Чорному та Азовському морях всього знаходяться п’ять ворожих суден.

У Чорному морі перебувають чотири кораблі Чорноморського флоту Росії, у Азовському присутнє одне вороже судно. У Середземному морі перебуває один ворожий ракетоносій заплом до восьми "калібрів".

Про таке повідомили Військово-морські сили України.

"Станом на 08:00 09.02.2024 в Чорному морі 4 ворожі кораблі, в Азовському морі 1 ворожий корабель. В Середземному морі 2 ворожі кораблі серед яких 1 носій крилатих ракет «калібр», загальний залп до 8 ракет", – йдеться у повідомленні.

За добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря – десять суден, з них три рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – сім суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Фото: ВМС Всього Росія тримає у морях 7 кораблів

Крім того, у ВМС зазначають, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).