Сьогодні в Україну повернулись ще 100 військовополонених.

Повернення військовополонених з російського полону в Україну 8 лютого 2024 року

Сьогодні був проведений обмін військовополонених, в результаті якого ще 100 наших воїнів повернулися додому з російського полону. Це солдати та сержанти, більшість з них - захисники Маріуполя та “Азовсталі”, воїни Нацгвардії, ДПСУ, ЗСУ.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Загалом на сьогодні вже звільнено з російського полону 3135 українців і українок”, - зазначив президент.

Володимир Зеленський подякував всій команді, яка займається обмінами - Кирилу Буданову та всім у ГУР, хто веде обміни, Андрію Єрмаку та команді ОП, Дмитру Усову та всьому Координаційному штабу з питань військовополонених. Також президент згадав омбудсмена Дмитра Лубінця та його команду, Ігоря Клименка та команду МВС, Василя Малюка та команду СБУ.

Також голова держави подякував Об’єднаним Арабським Еміратам за підтримку таких обмінів.

“Завжди пам’ятаємо про наших у полоні – про кожного й кожну. Усіх маємо звільнити”, - запевнив президент.