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На сьогодні вже звільнено з російського полону 3135 українців і українок, - Зеленський

Сьогодні в Україну повернулись ще 100 військовополонених.

На сьогодні вже звільнено з російського полону 3135 українців і українок, - Зеленський
Повернення військовополонених з російського полону в Україну 8 лютого 2024 року
Фото: Пресслужба ОП

Сьогодні був проведений обмін військовополонених, в результаті якого ще 100 наших воїнів повернулися додому з російського полону. Це солдати та сержанти, більшість з них - захисники Маріуполя та “Азовсталі”, воїни Нацгвардії, ДПСУ, ЗСУ. 

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Загалом на сьогодні вже звільнено з російського полону 3135 українців і українок”, - зазначив президент.

Володимир Зеленський подякував всій команді, яка займається обмінами - Кирилу Буданову та всім у ГУР, хто веде обміни, Андрію Єрмаку та команді ОП, Дмитру Усову та всьому Координаційному штабу з питань військовополонених. Також президент згадав омбудсмена Дмитра Лубінця та його команду, Ігоря Клименка та команду МВС, Василя Малюка та команду СБУ. 

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Також голова держави подякував Об’єднаним Арабським Еміратам за підтримку таких обмінів.

“Завжди пам’ятаємо про наших у полоні – про кожного й кожну. Усіх маємо звільнити”, - запевнив президент. 

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