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Забезпечення медпотреб за рахунок волонтерів є неприпустимою, – заступниця міністра оборони

Фактичні потреби у медичному обладнанні часто не відповідають заявленим. 

Забезпечення медпотреб за рахунок волонтерів є неприпустимою, – заступниця міністра оборони
Калмикова вважає, що потрібно перелянути підхід до медзабезпечення
Фото: Міноборони

Практика забезпечення медичних потреб військових частин переважно за рахунок волонтерів є неприпустимою, адже держава може забезпечити необхідним, проте  для цього потрібно переглянути підхід до формування потреб.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова під час наради з начальниками медичних служб видів, окремих родів військ (сил) Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту МО України.

Калмикова наголосила, що поки що фактичні потреби у медичному обладнанні часто не відповідають заявленим. 

"На десятому році війни практика забезпечення медичних потреб військових частин переважно за рахунок волонтерів є неприпустимою. Держава може забезпечити необхідним, але для цього потрібно переглянути підхід до формування потреб. Керівний склад видів та родів військ має чітко розуміти, що і де потрібно кожній військовій частині, і оперативно надавати цю інформацію", – сказала заступниця Міністра оборони.

Як йдеться у повідомленні, учасники наради домовилися вдосконалювати взаємодію усієї медичної вертикалі Збройних Сил з Міністерством оборони України – задля покращення забезпечення військ усім необхідним.

  • У Міноборони готують зміни щодо медичного забезпечення. Зокрема, зміни дозволять Міноборони формувати норми на основі стандартів НАТО. Питання єдиного стандарту аптечок та їх якісного наповнення якраз лежить в площині нормативного регулювання.
  • В грудні минулого року запровадили спрощену процедуру списання аптечок, медичних наплічників тощо. З 20 етапів списання у Міноборони скоротили до трьох. Це пришвидшить доставку нових аптечок до військовослужбовців.
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