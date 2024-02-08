Забезпечення медпотреб за рахунок волонтерів є неприпустимою, – заступниця міністра оборони

Фактичні потреби у медичному обладнанні часто не відповідають заявленим.

Калмикова вважає, що потрібно перелянути підхід до медзабезпечення

Практика забезпечення медичних потреб військових частин переважно за рахунок волонтерів є неприпустимою, адже держава може забезпечити необхідним, проте для цього потрібно переглянути підхід до формування потреб.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова під час наради з начальниками медичних служб видів, окремих родів військ (сил) Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту МО України.

Калмикова наголосила, що поки що фактичні потреби у медичному обладнанні часто не відповідають заявленим.

"На десятому році війни практика забезпечення медичних потреб військових частин переважно за рахунок волонтерів є неприпустимою. Держава може забезпечити необхідним, але для цього потрібно переглянути підхід до формування потреб. Керівний склад видів та родів військ має чітко розуміти, що і де потрібно кожній військовій частині, і оперативно надавати цю інформацію", – сказала заступниця Міністра оборони.

Як йдеться у повідомленні, учасники наради домовилися вдосконалювати взаємодію усієї медичної вертикалі Збройних Сил з Міністерством оборони України – задля покращення забезпечення військ усім необхідним.