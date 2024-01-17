Усе, що потрібно знати про переговори з Росією
Усе, що потрібно знати про переговори з Росією
Тайвань. Від виборів до глобальної війни
Тайвань. Від виборів до глобальної війни
​Кокуси в Айові: друге місце має значення
​Кокуси в Айові: друге місце має значення
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Рада прийняла закон щодо цифровізації армії. Він передбачає електронний реєстр та квиток
Рада прийняла закон щодо цифровізації армії. Він передбачає електронний реєстр та квиток
Національний інтерес VS «овочева фабрика». Чи вдасться державі захистити Китаїв?
Національний інтерес VS «овочева фабрика». Чи вдасться державі захистити Китаїв?
Рада готується розглянути законопроєкт щодо цифровізації армії, однак є зауваження щодо його положень (доповнено)
Рада готується розглянути законопроєкт щодо цифровізації армії, однак є зауваження щодо його положень (доповнено)
У Давосі гендиректор найбільшого банку США JPMorgan відрекомендувався Зеленському: “Благослови вас Бог”
У Давосі гендиректор найбільшого банку США JPMorgan відрекомендувався Зеленському: “Благослови вас Бог”
Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
ГоловнаСуспільствоВійна

У Міноборони готують зміни щодо медичного забезпечення

Зміни дозволять Міноборони формувати норми на основі стандартів НАТО. 

У Міноборони готують зміни щодо медичного забезпечення
Наталія Калмикова

Міністерство оборони України розробляє нові підходи до формування медичних потреб. Відомство очікує на ухвалення Верховною Радою необхідних документів. Зокрема, йдеться  про законопроєкт № 100343, який вже взяли за основу у Верховній раді. У ньому визначається, коли Міноборони повинно формувати політику щодо медичної допомоги, а коли Міністерство охорони здоров’я.

"Це дасть можливість Міноборони формувати норми на основі стандартів НАТО в частині догоспітальної допомоги, а Міністерству охорони здоров’я — у частині післягоспітальної допомоги і далі", – розповіда заступниця Міністра оборони Наталія Калмикова, передає АрміяInform.

Вона додала, що поки що формування всіх процедур відбувається в Міністерстві охорони здоров’я, і коли потрібно робити щось в частині тактичної медицини, воно запрошує медиків з військових формувань, які мають бойовий досвід.

Заступниця наголосила, що питання єдиного стандарту аптечок та їх якісного наповнення якраз лежить в площині нормативного регулювання.

Тому, за її словами, "можливість користуватися стандартами НАТО дає можливість врегульовувати і якість".Крім того, у підрозділів є можливість замовляти якісні аптечки, і вони є в достатній кількості. Проте зараз аптечки дуже ретельно перевіряють, "є група, яка їздить по підрозділах і перевіряє, що є у них".

В грудні минулого року запровадили спрощену процедуру списання аптечок, медичних наплічників тощо. З 20 етапів списання у Міноборони скоротили до трьох. Це пришвидшить доставку нових аптечок до військовослужбовців.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies