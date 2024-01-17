У Міноборони готують зміни щодо медичного забезпечення

Міністерство оборони України розробляє нові підходи до формування медичних потреб. Відомство очікує на ухвалення Верховною Радою необхідних документів. Зокрема, йдеться про законопроєкт № 100343, який вже взяли за основу у Верховній раді. У ньому визначається, коли Міноборони повинно формувати політику щодо медичної допомоги, а коли Міністерство охорони здоров’я.

"Це дасть можливість Міноборони формувати норми на основі стандартів НАТО в частині догоспітальної допомоги, а Міністерству охорони здоров’я — у частині післягоспітальної допомоги і далі", – розповіда заступниця Міністра оборони Наталія Калмикова, передає АрміяInform.

Вона додала, що поки що формування всіх процедур відбувається в Міністерстві охорони здоров’я, і коли потрібно робити щось в частині тактичної медицини, воно запрошує медиків з військових формувань, які мають бойовий досвід.

Заступниця наголосила, що питання єдиного стандарту аптечок та їх якісного наповнення якраз лежить в площині нормативного регулювання.

Тому, за її словами, "можливість користуватися стандартами НАТО дає можливість врегульовувати і якість".Крім того, у підрозділів є можливість замовляти якісні аптечки, і вони є в достатній кількості. Проте зараз аптечки дуже ретельно перевіряють, "є група, яка їздить по підрозділах і перевіряє, що є у них".

В грудні минулого року запровадили спрощену процедуру списання аптечок, медичних наплічників тощо. З 20 етапів списання у Міноборони скоротили до трьох. Це пришвидшить доставку нових аптечок до військовослужбовців.