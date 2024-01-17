​Окупанти на ТОТ влаштували "єдиний день підписів" на підтримку Путіна

На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни провели “єдиний день підписів”, щоб підтримати висування кандидатури Путіна на майбутніх президентських виборах РФ.

Як пише Центр національного спротиву, під час заходу окупанти зганяли бюджетників до пунктів збору підписів із пропагандистською метою. Зокрема, для імітації підтримки окупації з боку більшості населення регіону.

За даними, збір підписів проводять "волонтери", які приїхали із Росії.

Через те, що самі вибори не викликають значного інтересу у місцевого населення, окупанти змушені "розтягнути "виборчий процес" на чотири дні, й дозволити "голосувати" за місцем проживанням, аби приховати відсутність явки на дільницях".