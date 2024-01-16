Окупанти змінили вектор штурмових дій в Луганській області, по Чернігівській били п'ять разів: доба в регіонах

По Чернігівській області за добу росіяни провели п'ять обстрілів (24 вибухи). Ворог із мінометів, АГС та ствольної артилерії обстрілював Корюківський та Новгород-Сіверський райони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані щодо наслідків уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

По Сумській вночі росіяни здійснили три обстріли прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 14 вибухів з мінометів та ракетних систем залпового вогню. Обстрілів зазнали Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади. Попередньо – без наслідків. Учора протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 110 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Миропільська, Великописарівська, Новослобідська громади. Новослобідська громада: здійснено мінометний обстріл (12 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватних будинки. Інформація про постраждалих не надходила. Дані уточнюються.

У Дніпропетровській дев'ять дронів-камікадзе протягом вчорашнього дня спрямував агресор на Нікопольський район. Двічі гатив з артилерії. Від ворожих ударів здригалися райцентр, Марганецька та Мирівська громади. Понівечені господарські споруди. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Пізно ввечері та вночі ворог накривав артилерійським вогнем Нікопольський район – райцентр та Марганець. Випустив понад десять снарядів. Без жертв.

У Херсонській за добу окупанти здійснили 99 обстрілів (581 снарядів), з них по Херсону – чотири обстріли (16 снарядів). Рашисти поцілили у райони 32 населених пунктів області, будівлю гуманітарного штабу, пункт незламності у Бериславському районі, адміністративну будівлю у Херсоні. Внаслідок обстрілу села Інгулець поранень зазнав 41-річний чоловік. Постраждалого госпіталізували. Ворог з безпілотника скинув вибуховий предмет на жительку Берислава. Поранення спини та ніг отримала 54-річна жінка. Їй надали допомогу у медичному закладі. Подальше лікування потерпіла проходитиме амбулаторно. Пізно ввечері ворог здійснив авіаудар по Херсону керованою бомбою. Зазнала руйнувань чотирьохповерхова будівля, загиблих та травмованих не виявили. За добу по області дві людини дістали поранення.

У Луганській окупанти змінили вектор штурмових дій, змістивши його від Макіївки на Серебрянський ліс та Білогорівку. В цих осередках за учора відбили 19 атак росіян. Значна частина наступів противника відбувалася за підтримки авіації. За добу противник здійснив 120 обстрілів (531 снаряд).

У Харківській артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема: Гур'їв Козачок, Козача Лопань, Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Охрімівка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове. Авіаційних ударів ворог завдав по Веселому, Берестовому. Учора ворог обстріляв керованими бомбами село Веселе. Пошкоджено будівлю школи, зруйновано будівлю клубу. Без постраждалих. Ввечері окупанти з ракетних систем залпового вогню завдали удару по Вовчанську. Пошкоджено будівлю Укртелекому. Інформація про постраждалих не надходила.

У Запорізькій минулої доби окупанти завдали 162 ударів по 24 населених пунктах області. 125 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Чарівного, Затишшя, Темирівки, Кам'янського, П'ятихаток, Плавнів та інших міст і сіл на лінії вогню. Рашисти здійснили п'ять РСЗВ-обстрілів Новоданилівки й Роботиного, а також авіаційний удар по Новодарівці. 31 ворожий безпілотник атакував Запоріжжя, Гуляйполе, Гуляйпільське, Малинівку, Новодарівку, Малу Токмачку, Левадне, Полтавку, Лугівське та Роботине. Внаслідок атаки безпілотниками по обласному центру поранення отримала 32-річна жінка. Надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

У Донецькій під вогнем рашистів минулої доби – сім населених пунктів: Курахове, Авдіївка, Красногорівка, Нью-Йорк, Предтечине, Птиче, Нова Полтавка. Пошкоджено 17житлових будинків (з них сім – багатоквартирні), магазин, дитячий садок, вісім цивільних автомобілів. На Донеччині за добу: один загиблий та п'ять поранених.

У Миколаївській вчора зранку ворог завдавав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає. Також учора внаслідок ворожих артилерійських обстрілів по Дніпровському пошкоджено житловий будинок. З-під завалів будівлі деблоковано троє людей – жінку та двох дітей. Одну дівчинку госпіталізовано, іншим медична допомога надається амбулаторно. Стан постраждалих задовільний. Удень ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.