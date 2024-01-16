Головне за ніч та ранок вівторка, 16 січня: понад 30 відбитих атак на Лиманському напрямку, 24 знищених танки, вибухи в Воронежі

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 94 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 1 ракетного та 68 авіаційних ударів, здійснив 78 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 13 атак ворога поблизу Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та ще 19 - в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Григорівки, Верхньокам’янського, Веселого Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони минулої доби відбили 18 атак загарбників в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак - біля Сєверного, Первомайського та Невельського.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 16 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 1110 російських окупантів, 24 танки, 36 бронемашин, 30 артсистем. Загалом Росія вже втратила в Україні 372 090 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що надання нової американської допомоги Україні потенційно може допомогти уникнути прямої конфронтації НАТО та Росії, під час якої будуть залучені війська США. У інтерв'ю ABC News він сказав, що час для ухвалення Конгресом нової військової допомоги спливає.

Ціна боротьби з безладом у світі, що настане, якщо Україна програє, буде значно вищою, ніж ціна підтримки України зараз. Перемога Росії також надішле відповідний сигнал іншим супротивникам США і союзників.

Водночас Кулеба пообіцяв, що Україна ніколи не поступиться Росії. "Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо боротися лопатами, тому що на карту для України поставлено існування цієї нації", – сказав він під час розмови з журналістом.

Кулеба також виключив можливість будь-яких мирних переговорів із режимом президента РФ Володимира Путіна, поки Україна не отримає значно сильнішу позицію на полі бою.

В Україну прибула спікер Сейму Латвії Дайга Мієріня.

“Рада зустріти та вітати з першим офіційним візитом в Україні Спікерку Саейми Латвії Дайгу Мієріню! Цей візит ще більше зміцнить дружній альянс між нашим країнами і парламентами”, – цитує пресслужба Верховної Ради заступницю голови Верховної Ради Олени Кондратюк.

Нагадаємо, минулого тижня Латвія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні. Також Україна і Латвія співпрацюватимуть в оборонній сфері, підписавши необхідні меморандуми.

У російському Воронежі, де розташовано аеродром, з якого б'ють по Україні, вночі лунали вибухи. Очевидці в пабліках писали, що над містом літали дрони, зазначає російськомовне бюро Радіо Свободи.

Telegram-канали писали, що внаслідок падіння уламків нібито пошкоджено декілька житлових будинків. Ще низка пабліків повідомляла про вибухи в районі аеропорту, який повітряно-космічні сили РФ використовують для завдання ударів по Україні.

За словами мера Воронежа, в місті впроваджено надзвичайний стан.

Колишній президент США Дональд Трамп переміг на кокусах в Айові з найбільшою перевагою в історії висунення кандидатів у президенти від Республіканської партії.

Згідно з підрахунками, Трамп отримав 51% голосів, губернатор Флориди Рон ДеСантіс – 21%, колишня губернаторка Південної Кароліни та експредставниця США в ООН Ніккі Гейлі – 19%. Ці троє кандидатів продовжать боротьбу за те, щоб стати офіційним кандидатом Республіканської партії на президентських виборах 2024го. Підприємець Вівек Рамасвамі, який відзначився, зокрема, закликами припинити допомогу Україні, набрав 8% і зупинив свою кампанію, підтримавши Дональда Трампа ввечері в понеділок.

За підсумками кокусів в Айові Трамп отримав 20 голосів делегатів на Республіканській конференції, яка обиратиме єдиного кандидата у президенти від партії, ДеСантіс – 8, Гейлі – 7. Для остаточної перемоги та здобуття номінації кандидата потрібно набрати принаймні 1215 із 2429 голосів делегатів.

Як пише Голос Америки, виступаючи перед сотнями прихильників у місці проведення кокусу у місті Клайві (Айова), Трамп заявив, що Байден “повністю руйнує нашу країну”.

Насправді переможець фокусів в Айові ставав президентом не часто. Про те, що таке кокуси і як вони відбувалися, читайте у нашому тексті "Кокуси в Айові: друге місце має значення".

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!