На південному напрямку українські захисники знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Оса". Про це повідомляє пресслужба Сил спеціальних операцій ЗСУ.

"Під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО, незважаючи на погану видимість, виявив зенітно-ракетний комплекс "Оса", який противник застосовував проти українських військ. Оператори ССО скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони України", - йдеться в повідомлення.

Зазначається, що в результаті вогневого ураження зенітно-ракетний комплекс противника було повністю знищено.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1110 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 372 090 військових.

Як повідомлялося, на лівобережжі Херсонщни Сили оборони знищили ЗРК «Оса», один «Град» та два ворожі комплекси «МУРОМ-М».