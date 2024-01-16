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Сили оборони показали момент знищення ворожого ЗРК "Оса" на південному напрямку

Оператори ССО скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS.

Сили оборони показали момент знищення ворожого ЗРК "Оса" на південному напрямку
ЗРК "Оса" (архівне фото)
Фото: www.kupol.ru

На південному напрямку українські захисники знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Оса". Про це повідомляє пресслужба Сил спеціальних операцій ЗСУ.

"Під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО, незважаючи на погану видимість, виявив зенітно-ракетний комплекс "Оса", який противник застосовував проти українських військ. Оператори ССО скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони України", - йдеться в повідомлення.

Зазначається, що в результаті вогневого ураження зенітно-ракетний комплекс противника було повністю знищено.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1110 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 372 090 військових.

Як повідомлялося, на лівобережжі Херсонщни Сили оборони знищили ЗРК «Оса», один «Град» та два ворожі комплекси «МУРОМ-М».

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