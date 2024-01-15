Російські окупанти обстріляли 6 громад Сумщини

Внаслідок обстрілів на Сумщині пролунали більше 100 вибухів.

Сьогодні, 15 січня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Миропільська, Великописарівська та Новослобідська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли Сумської області, під час яких пролунали 110 вибухів.

Зокрема, по Білопільській громаді окупанти били з мінометів, РСЗВ, гранатометів та зі стрілецького озброєння.

На Юнаківську громаду росіяни скинули вибухівку з БпЛА та обстріляли її з мінометів.

Також з мінометів армія РФ обстріляла Краснопільську, Новослобідську, Миропільську та Великописарівську громади.