Безпека дорожчає або скільки громади витрачають на укриття

Це демонструють результати дослідження видатків громад на відбудову та облаштування укриттів у 2024-2026 роках, яке проводить наша організація другий рік поспіль.

Громади збільшили витрати на укриття у 2025 році, однак у 2026 заплановано скорочення фінансування.

Фото: Телеграм / Тимур Ткаченко У Києві встановили мобільне укриття, 18 грудня 2025

В опитуванні взяли участь 223 територіальні громади, серед яких шість обласних центрів. Дані ґрунтуються на відповідях громад на опитувальники та інформаційні запити. Частина міських рад відмовилися надавати інформацію, посилаючись на дію воєнного стану, тому наведені показники не відображають повної картини по країні.

За даними опитаних громад, у 2024 році на укриття спрямували 1,5 млрд грн, а у 2025 році – вже 2,9 млрд грн. Водночас у 2026 році громади планують скоротити прямі видатки на укриття до 1 млрд грн. У структурі витрат це становитиме 0,9%.

Окремо аналізували дані Open Budget, які враховують також субвенції та спеціальні фонди. Відповідно до них, сукупні витрати на укриття та безпекову інфраструктуру є значно вищими:

96,9 млрд грн – у 2024 році;

107,1 млрд грн – у 2025 році;

111,5 млрд грн – у планах на 2026 рік.

Таким чином, дані опитування громад демонструють насамперед прямі локальні витрати, тоді як Open Budget відображає ширший спектр фінансування безпекової інфраструктури.

«Загалом аналізуючи видатки на безпеку та оборону, окремо ми зосередилися на витратах на цивільні укриття як частину цих безпекових заходів. Лідерами стали громади Харківщини: лише 25 опитаних громад цього регіону за період 2024-2026 років виділили понад 2,1 млрд грн», – пояснює аналітикиня ЦРІ Олеся Малявіна.

Друге та третє місця за обсягом фінансування посідають громади Сумської області – 939 млн грн, та Хмельницької області – 413 млн грн.

Як змінюються витрати в обласних центрах

Найбільші витрати на укриття у 2025 році зафіксовані саме в обласних центрах. Водночас частина міст уже закладає скорочення видатків на 2026 рік.

Серед лідерів за обсягом фінансування – Вінниця та Хмельницький.

У Вінниці у 2024 році на укриття спрямували 819,7 млн грн. У 2025 році видатки зросли до 1,24 млрд грн. У прогнозі на 2026 рік місто планує скоротити фінансування до 848,9 млн грн.

Хмельницький ще у 2024 році продемонстрував один із найвищих показників – 1,11 млрд грн. У 2025 році сума дещо зменшилася – до 1,09 млрд грн, а у 2026 році місто планує скоротити видатки майже удвічі – до 523,1 млн грн.

У фінансовому управлінні Хмельницької міської ради пояснили скорочення зниженням фінансової спроможності бюджету громади. Додаткове навантаження, за словами посадовців, створили підвищення зарплат педагогічним працівникам та працівникам сфери соціальних послуг, а також компенсація різниці в тарифах для підприємств тепло- та водопостачання за рахунок місцевого бюджету.

Водночас у міській раді наголошують, що витрати на укриття залишаються пріоритетними і можуть бути переглянуті у разі перевиконання бюджету.

Єдиним містом серед опитаних, яке демонструє стабільне зростання фінансування укриттів протягом усіх трьох років, стали Чернівці. У 2024 році місто спрямувало на ці потреби 299,2 млн грн, у 2025 році – 433,2 млн грн, а у 2026 році йдеться про збільшення до 655,1 млн грн.

У прифронтових Сумах фінансування у 2024 та 2025 роках залишалося майже незмінним: 285,6 млн грн та 285,7 млн грн відповідно. У 2026 році місто прогнозує скорочення видатків до 70,4 млн грн.

Тернопільська міська рада у відповідь на запит, надала інформацію про обсяг видатків за 2025 рік. Йдеться про 6,7 млн грн.

У Житомирі відмовилися надавати інформацію на запит, посилаючись на дію воєнного стану.

Безпекові витрати стали окремим навантаженням для громад

Дослідження Центру розвитку інновацій охоплювало не лише витрати на укриття, а й ширший спектр безпекових видатків. Йдеться про фінансування програм територіальної оборони, субвенції на потреби сил оборони, відновлення об’єктів, зруйнованих ракетними ударами, а також допомогу постраждалим і внутрішньо переміщеним особам.

На загальнонаціональному рівні у Державному бюджеті України на 2026 рік передбачено 6 млрд грн на облаштування безпечних умов у закладах освіти. Із них 5 млрд грн спрямують на заклади загальної середньої освіти та 1 млрд грн – на заклади дошкільної освіти.

Дані дослідження свідчать, що навіть за умов війни громади продовжують інвестувати у безпекову інфраструктуру. Водночас плани частини міст щодо скорочення фінансування у 2026 році можуть свідчити про зростання бюджетного навантаження на місцеве самоврядування.

Узагальнені результати опубліковані на аналітичному дашборді, що дозволяє порівняти дані за роками (2024-2026) та типами громад.

Автор: Михайло Лейченко, директор з ІТ та аналітики Центру розвитку інновацій