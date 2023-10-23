Прозора та демократична участь громадськості у процесі відбудови: результати дослідження

Протягом повномасштабного вторгнення Україна зазнає значних збитків унаслідок руйнування та пошкоджень нерухомого майна, що оцінюються у сотнях мільярдів доларів США. Постраждалими є всі без виключення 24 регіони України, потерпають практично всі громади як від руйнувань, втрати економіки, шкоди екології, так і від небаченої в історії Європи з часів ІІ світової війни демографічних змін зумовлених вимушеною міграцією.

З метою забезпечення прозорого та ефективного процесу відбудови, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України спільно з Коаліцією громадських організацій RISE Ukraine, працюють над створенням цифрової екосистеми управління відбудовою інфраструктури – DREAM. Екосистема охоплює весь життєвий цикл проєктів відновлення, від фіксації збитків і визначення потреб і до створення картки проєкта, громадських слухань, розробки проєктної документації, проведення закупівель, будівництва й аудиту.

Проте для забезпечення ефективної реалізації проєктів відбудови, мінімізації ризиків нецільового використання коштів, зменшення рівня корупції та збільшення рівня довіри до відбудови й підтримки серед українців та міжнародних партнерів необхідно забезпечити широке залучення до процесу відбудови всіх зацікавлених сторін. З цією метою розробляється модуль електронної демократії eDem, який дозволить громадянам впливати на вибір і склад проєктів відновлення, моніторити їх впровадження тощо. Розробку модуля координує Центр розвитку інновацій.

Не менш важливим є дослідження готовності органів місцевого самоврядування (ОМС) залучати мешканців (в тому числі внутрішньо-переміщених осіб (ВПО)) та неурядові організації (НУО) до обговорення та прийняття рішень щодо розробки та впровадження проєктів відбудови.

Результати дослідженням рівня залучення всіх зацікавлених до процесу відбудови свідчать про те, що громадськість та інші зацікавлені сторони вже мають досвід використання різноманітних форм взаємодії щодо проєктів відбудови.

Щодо досвіду участі, згідно даних дослідження, більшість мешканців досі не брали участі в обговоренні проєктів відбудови. За конкретними даними, 71,6% не долучалися до обговорень на рівні області, та 64,2% - на рівні громади. Водночас 24,7% мали інформацію про обговорення проєктів відбудови в області, і 20,7% - в громаді, але не брали участі. Тільки 3,7% брали активну участь в обговоренні проєктів відбудови на регіональному рівні, і 15,1% - на рівні громади.

60,6% ВПО не брали участі в обговоренні проєктів відбудови на регіональному рівні, і 55,6% - на рівні громади, де вони проживають. Знову ж таки, деякі з них (32,4% в області та 35,6% в громаді) знали про проведення обговорень, але не приєдналися до них. Лише 7% опитаних ВПО брали активну участь у обговоренні проєктів відбудови на регіональному рівні, і 8,8% - на рівні громади, куди вони переїхали.

Щодо досвіду участі НУО - 57,7% не брали участі в обговореннях проєктів відбудови в області, тоді як 53,1% не долучалися до обговорень в громаді. З цього можна зробити висновок, що більшість НУО дотепер не були активно залучені до процесів відбудови на регіональному та місцевому рівнях. Деякі з них (26,4% в області та 20,9% в громаді) знали про проведення обговорень, але не брали в них участі. Однак 15,9% опитаних НУО приймали активну участь у обговоренні проєктів відбудови в області, а 26% - в громаді.

Функції модуля eDem системи DREAM повинні містити різноманітні можливості для учасників системи. Це сприятиме всебічному залученню до процесів відбудови, прозорості та підзвітності процесів, а також підвищуватиме довіру до органів влади та місцевого самоврядування. Передбачається, що модуль eDem матиме такі можливі функції:

- Активізація суспільства: залучення до участі через запрошення та сповіщення про можливості впливу на відбудову;

- Внесення пропозицій: формування проєктів відбудови шляхом внесення пропозицій командами громадян;

- Громадський контроль: відстеження прогресу проєктів відбудови, моніторинг показників ефективності проєктів для оцінювання досягнутих результатів, подання скарг щодо невідповідності та/або недоліків у процесі відбудови;

- Е-голосування та е-опитування: участь в електронному голосуванні та опитуваннях щодо реалізації пріоритетних проєктів відбудови та їх окремих компонентів, бюджетів та інших важливих питань;

- Обговорення проєктів: активне онлайн-обговорення різних проєктів відбудови;

- Навчання та обмін кращими практиками: отримання необхідних знань та навичок для активної участі в процесах відбудови, включаючи обмін кращими практиками відбудови, навчальними матеріалами та іншими ресурсами;

- Формування команд проєкту(ів): створення команди або долучення до наявних команд з метою спільної участі в проєктах відбудови.

Успішна та ефективна відбудова залежить від демократичного та прозорого управління, а також від рівня залучення кожного громадянина.