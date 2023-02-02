У Ігоря Коломойського проходять обшуки, – джерела
У Ігоря Коломойського проходять обшуки, – джерела
ДБР викрило керівницю податкової Києва на багатомільйонних незаконних схемах збагачення (оновлено)
ДБР викрило керівницю податкової Києва на багатомільйонних незаконних схемах збагачення (оновлено)
Тетяна Чорновол: «Я поцілила в перший танк у колоні – флагман. Інші розвернулися і втекли. Цим боєм я пишаюся»
Тетяна Чорновол: «Я поцілила в перший танк у колоні – флагман. Інші розвернулися і втекли. Цим боєм я пишаюся»
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Два колишні топчиновники Міноборони отримали підозри у розтраті держкоштів, – ЗМІ (оновлено)
Два колишні топчиновники Міноборони отримали підозри у розтраті держкоштів, – ЗМІ (оновлено)
Унаслідок обстрілу росіянами Краматорська загинуло 3 людини, поранено 21 (оновлено)
Унаслідок обстрілу росіянами Краматорська загинуло 3 людини, поранено 21 (оновлено)
Під час обшуків у Коломойського нічого не вилучили, – джерела
Під час обшуків у Коломойського нічого не вилучили, – джерела
Професор з окопу Федір Шандор: “Ми можемо втратити близько двох мільйонів дітей, які виїхали разом з батьками”
Професор з окопу Федір Шандор: “Ми можемо втратити близько двох мільйонів дітей, які виїхали разом з батьками”
ГоловнаСуспільствоВійна

​Кожен третій українець став мігрантом за 11 місяців війни, - дослідження Gradus Research

При цьому майже половина з тих, хто покинув місце постійного проживання, вже повернулися.

​Кожен третій українець став мігрантом за 11 місяців війни, - дослідження Gradus Research
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Дослідницька компанія Gradus Research проаналізувала динаміку міграційних настроїв українців від перших днів повномасштабного вторгнення.

Про це LB.ua повідомили в пресслужбі компанії.

Зазначається, що майже половина з тих, хто покинув місце постійного проживання, вже повернулися.

Війна Росії проти України докорінно або сильно змінила життя переважної більшості населення - це декларують 82% опитаних. І хоча 61% українців залишилися на своєму постійному місці проживання, інші були змушені переїхати до безпечніших місць. З них 82% мігрували в межах області чи України, тоді як 18% переїхали за кордон. Переважна більшість мігрантів - мешканці східних областей.

Майже половина мігрантів вже змогли повернутися додому: 40% українців були змушені покинути своє постійне місце проживання, з них 18% повернулися. Це в більшій мірі стосується жителів північних областей та Києва.

На запитання про наміри перемішатися далі у разі загострення ситуації більшість українців (60%) відповідають, що планують залишатися там, де зараз перебувають.

Серед тих, хто все ж планує в разі ускладнення ситуації їхати далі від епіцентру подій, 21% українців мають намір переміщатися в межах України, і лише 7% планують виїзд за кордон (цей показник є найнижчим за весь період замірів від початку війни). Проте рівень намірів щодо виїзду за кордон серед жителів західних областей майже вдвічі вищий за вибірку загалом.

Третина респондентів (32%), які були змушені через війну переміститись за кордон, декларують свій намір повернутися в Україну за першої можливості.

10% зовнішніх мігрантів схильні вважати, що поїхали назавжди. Переважна більшість з них — вихідці з західних областей України у віці 25-34 роки.

При цьому майже половина опитаних (47%) вагаються із відповіддю, оскільки ще не прийняли остаточного рішення. Їхня кількість у порівнянні з попереднею хвилею дослідження (липень 2022 — 24%) зросла вдвічі.

"Варто також зазначити, що віра в перемогу України залишається на високому рівні із перших днів повномасштабної війни: наразі 87% українців абсолютно або скоріше впевнені, що Україна здатна відбити напад Російської Ферерації. А головними запоруками перемоги України громадяни вважають військову допомогу країн Заходу та міць Збройних Сил України", - зазначають в Gradus Research.

"Підсумовуючи, зазначимо, що міграційні настрої наразі стабільні. Складна енергетична ситуація в країні та постійна загроза нових ракетних обстрілів України росією сприяє ще більшій невизначеності у намірах українців щодо повернення. Проте бажання повернутися додому за першої можливості залишається високим. Вірогідність нової великої хвилі міграції - низька", - додали в пресслужбі.

Нагадаємо, за даними ООН, війна Росії проти України спричинила найбільшу хвилю біженців після Другої світової війни.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також