​Кожен третій українець став мігрантом за 11 місяців війни, - дослідження Gradus Research

При цьому майже половина з тих, хто покинув місце постійного проживання, вже повернулися.

Дослідницька компанія Gradus Research проаналізувала динаміку міграційних настроїв українців від перших днів повномасштабного вторгнення.

Про це LB.ua повідомили в пресслужбі компанії.

Зазначається, що майже половина з тих, хто покинув місце постійного проживання, вже повернулися.

Війна Росії проти України докорінно або сильно змінила життя переважної більшості населення - це декларують 82% опитаних. І хоча 61% українців залишилися на своєму постійному місці проживання, інші були змушені переїхати до безпечніших місць. З них 82% мігрували в межах області чи України, тоді як 18% переїхали за кордон. Переважна більшість мігрантів - мешканці східних областей.

Майже половина мігрантів вже змогли повернутися додому: 40% українців були змушені покинути своє постійне місце проживання, з них 18% повернулися. Це в більшій мірі стосується жителів північних областей та Києва.

На запитання про наміри перемішатися далі у разі загострення ситуації більшість українців (60%) відповідають, що планують залишатися там, де зараз перебувають.

Серед тих, хто все ж планує в разі ускладнення ситуації їхати далі від епіцентру подій, 21% українців мають намір переміщатися в межах України, і лише 7% планують виїзд за кордон (цей показник є найнижчим за весь період замірів від початку війни). Проте рівень намірів щодо виїзду за кордон серед жителів західних областей майже вдвічі вищий за вибірку загалом.

Третина респондентів (32%), які були змушені через війну переміститись за кордон, декларують свій намір повернутися в Україну за першої можливості.

10% зовнішніх мігрантів схильні вважати, що поїхали назавжди. Переважна більшість з них — вихідці з західних областей України у віці 25-34 роки.

При цьому майже половина опитаних (47%) вагаються із відповіддю, оскільки ще не прийняли остаточного рішення. Їхня кількість у порівнянні з попереднею хвилею дослідження (липень 2022 — 24%) зросла вдвічі.

"Варто також зазначити, що віра в перемогу України залишається на високому рівні із перших днів повномасштабної війни: наразі 87% українців абсолютно або скоріше впевнені, що Україна здатна відбити напад Російської Ферерації. А головними запоруками перемоги України громадяни вважають військову допомогу країн Заходу та міць Збройних Сил України", - зазначають в Gradus Research.

"Підсумовуючи, зазначимо, що міграційні настрої наразі стабільні. Складна енергетична ситуація в країні та постійна загроза нових ракетних обстрілів України росією сприяє ще більшій невизначеності у намірах українців щодо повернення. Проте бажання повернутися додому за першої можливості залишається високим. Вірогідність нової великої хвилі міграції - низька", - додали в пресслужбі.

Нагадаємо, за даними ООН, війна Росії проти України спричинила найбільшу хвилю біженців після Другої світової війни.