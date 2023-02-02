ЄС збирається виділити Україні новий пакет допомоги для підтримки реформ на 400 млн євро, - Bloomberg

Крім того, Євросоюз збирається продовжити призупинення всіх мит і заходів торгового захисту щодо українського імпорту.

ЄС збирається виділити Україні новий пакет допомоги для підтримки реформ на 400 млн євро.

Про це повідомляє Bloomberg.

Єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган заявив у четвер, 2 лютого, у Брюсселі, що ЄС оголосить про надання Україні додаткової допомоги в розмірі 400 млн євро (440 млн доларів) для підтримки її процесу реформ.

Він зазначив, що Євросоюз незабаром запропонує продовжити призупинення всіх мит і заходів торгового захисту щодо українського імпорту, а також призупинити фінансові внески України для участі в програмах ЄС на той час, поки залишаються фінансові проблеми країни.

Нагадаємо, у драфті комюніке саміту Україна-ЄС немає термінів прийняття України до блоку. Натомість там вказано, що Європейський Союз ухвалюватиме рішення про подальші кроки після повного виконання всіх вимог.