Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Унаслідок обстрілу росіянами Краматорська загинуло 3 людини, поранено 21 (оновлено)
Унаслідок обстрілу росіянами Краматорська загинуло 3 людини, поранено 21 (оновлено)
Два колишні топчиновники Міноборони отримали підозри у розтраті держкоштів, – ЗМІ (оновлено)
Два колишні топчиновники Міноборони отримали підозри у розтраті держкоштів, – ЗМІ (оновлено)
Тетяна Чорновол: «Я поцілила в перший танк у колоні – флагман. Інші розвернулися і втекли. Цим боєм я пишаюся»
Тетяна Чорновол: «Я поцілила в перший танк у колоні – флагман. Інші розвернулися і втекли. Цим боєм я пишаюся»
У Ігоря Коломойського проходять обшуки, – джерела
У Ігоря Коломойського проходять обшуки, – джерела
Професор з окопу Федір Шандор: “Ми можемо втратити близько двох мільйонів дітей, які виїхали разом з батьками”
Професор з окопу Федір Шандор: “Ми можемо втратити близько двох мільйонів дітей, які виїхали разом з батьками”
ДБР викрило керівницю податкової Києва на багатомільйонних незаконних схемах збагачення (оновлено)
ДБР викрило керівницю податкової Києва на багатомільйонних незаконних схемах збагачення (оновлено)
Під час обшуків у Коломойського нічого не вилучили, – джерела
Під час обшуків у Коломойського нічого не вилучили, – джерела
ГоловнаСуспільствоВійна

ЄС збирається виділити Україні новий пакет допомоги для підтримки реформ на 400 млн євро, - Bloomberg

Крім того, Євросоюз збирається продовжити призупинення всіх мит і заходів торгового захисту щодо українського імпорту.

ЄС збирається виділити Україні новий пакет допомоги для підтримки реформ на 400 млн євро, - Bloomberg
Фото: EPA/UPG

ЄС збирається виділити Україні новий пакет допомоги для підтримки реформ на 400 млн євро.

Про це повідомляє Bloomberg. 

Єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган заявив у четвер, 2 лютого, у Брюсселі, що ЄС оголосить про надання Україні додаткової допомоги в розмірі 400 млн євро (440 млн доларів) для підтримки її процесу реформ.

Він зазначив, що Євросоюз незабаром запропонує продовжити призупинення всіх мит і заходів торгового захисту щодо українського імпорту, а також призупинити фінансові внески України для участі в програмах ЄС на той час, поки залишаються фінансові проблеми країни.

Нагадаємо, у драфті комюніке саміту Україна-ЄС немає термінів прийняття України до блоку. Натомість там вказано, що Європейський Союз ухвалюватиме рішення про подальші кроки після повного виконання всіх вимог. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також