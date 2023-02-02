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Правоохоронці затримали двох організаторів стрімів, на яких знущалися над дівчатами

Їм загрожує до 7 років за гратами.

Правоохоронці затримали двох організаторів стрімів, на яких знущалися над дівчатами
Фото: Telegram / Андрій Нєбитов

Правоохоронці затримали двох організаторів стрімів, на яких знущалися над дівчатами. Тепер їм загрожує до 7 років за гратами за звинуваченнями у виготовленні та розповсюдженні порнографії. 

Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

“До 7 років в’язниці можуть отримати організатори п’яних вечірок у столиці, які знущались і принижували дівчат, а потім викладали відео у соцмережу”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що 1 лютого слідчі поліції Київщини разом із оперативниками кримінальної поліції НПУ  та прокурорами столичної області провели обшуки за місцем мешкання фігурантів у Києві та Івано-Франківській області. 

Правоохоронці  встановили, що організаторами огидних розваг та авторами принизливих відео є двоє товаришів, які і поширювали порнографію в Телеграм-каналі та Інстаграм. 

Двох організаторів безчинства затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Обом оголошено про підозру за ч. 3 ст. 301 КК України щодо виготовлення, збуту і розповсюдження порнографічних предметів. За скоєне зловмисникам загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Слідчі і прокурори Київської області звернуться  до суду з клопотанням про обрання останнім запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Подальшу ж долю зловмисників вирішить суд. 

Фото: Telegram / Андрій Нєбитов

Фото: Telegram / Андрій Нєбитов

Фото: Telegram / Андрій Нєбитов

Нагадаємо, напередодні столична поліція прийшла з обшуками до організаторів онлайн-стрімів, де, ймовірно, ґвалтували дівчат. Поліцейські встановили фігурантів та місця їхнього перебування.

Раніше у соцмережах поширили відео, як у Києві хлопці влаштовували вечірки, куди запрошували дівчат, а потім знімали їх напівоголеними та, ймовірно, ґвалтували їх. 

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