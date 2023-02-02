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​У Мін'юсті уточнили, якими активами в Україні володіє Дерипаска

Триває розгляд позову до російського олігарха та компанії "Русал".

​У Мін'юсті уточнили, якими активами в Україні володіє Дерипаска
Фото: EPA/UPG

Триває розгляд позову Міністерства юстиції України до російського олігарха Олега Дерипаски та МК ПАТ "Об'єднана Компанія "Русал" щодо застосування санкцій.

Про це повідомила пресслужба Мін'юсту.

Міністерство у своїх позовних вимогах просить стягнути в дохід держави низку активів, якими Дерипаска володіє в Україні через групи пов’язаних компаній.

Мова йде про значну кількість нежитлової та виробничої нерухомості, промислової та автомобільної техніки, грошові кошти та корпоративні права юридичних осіб, пов’язаних з МК ПАТ "Об'єднана Компанія "Русал" МК ПАТ "ЕН+ ГРУП", а саме:

  • 100 % частки ТОВ «Глухівський Кар’єр кварцитів»;
  • 100% частки ТОВ «Миколаївський глиноземний завод»;
  • 100 % частки ТОВ «Компанія «Алюміній України»;
  • 100 % частки ТОВ «Гуардон України»;
  • 100% частки ТОВ «Сервісний центр «Металург»;
  • 100 % частки ТОВ «ЧАС ІТ», 100 % частки ТОВ «Охорона МГЗ»;
  • 100 % частки ТОВ «Центр обліку Миколаїв»;
  • 100 % частки Миколаївський благодійний фонд «Центр соціальних програм»;
  • 100 % частки ТОВ «Запоріжалюмінторг»;
  • 29,53% від загальної вартості акцій АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»;
  • 100 % частки ПрАТ «Хустський карєр»;
  • 100 % частки ПрАТ «Жежелівський карєр».

Дерипаска - один із найбагатших російських олігархів, мільярдер та наближений до президента РФ Володимира Путіна. Він контролює або володіє значними частками груп компаній «Русал» (один із найбільших світових виробників алюмінію), «Базовий елемент», «ЕН+ ГРУП». Дерипаска володіє військово-промисловою компанією, яка здійснює контроль над російськими підприємствами, що виготовляють бронетехніку, яку в подальшому збройні сили РФ використовують у війні проти України.

Нагадаємо, 10 січня Міністерство юстиції подало позов проти Дерипаски до Вищого антикорупційного суду про застосування санкції про стягнення активів у дохід держави.

У квітні суд арештував корпоративні права і майно товариства, підконтрольного Дерипасці. Воно постачало матеріали для оборонного комплексу Росії, зокрема - для виготовлення російського тактичного ракетного комплексу "Точка "У".

До Дерипаски застосовано санкції як Україною, так і США, ЄС, Великою Британією, Польщею, Швейцарською Конфедерацією, Австралією та Новою Зеландією. 

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